Анри неожиданно ушел с поста тренера молодежки Франции: он проиграл финал Олимпиады

47-летний специалист завершит сотрудничество с Французской футбольной федерацией. Он проработал с молодежкой "трехцветных" год.

Анри досрочно ушел с поста. Его контракт действовал до лета 2025 года. Мотивом к увольнению специалиста стали личные причины. Теперь ассоциация должна экстренно найти тренера к возобновлению квалификации перед Евро-2025 среди 21-летних.

В начале сентября молодежная сборная Франции встретится со Словенией U-21 и Боснией и Герцеговиной U-21. В данный момент "трехцветные" идут вторыми в группе отбора, имея в активе 9 очков (4 поединка). Лидер – словенская команда, набравшая 12 пунктов (5 матчей).

На домашних Олимпийских играх сборная Франции под руководством Анри дошла до финала. Там хозяева турнира уступили олимпийской сборной Испании. Основное время поединка завершилось вничью (3:3), а в овертайме пиренейцы оформили еще два мяча.