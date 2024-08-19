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Анри неожиданно ушел с поста тренера молодежки Франции: он проиграл финал Олимпиады

Фото: Тьерри Анри покинул команду по собственному желанию (fff.fr)
Автор: Антон Федорцив

Культовый нападающий Тьерри Анри освободил место наставника молодежной и олимпийской сборных Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

47-летний специалист завершит сотрудничество с Французской футбольной федерацией. Он проработал с молодежкой "трехцветных" год.

Анри досрочно ушел с поста. Его контракт действовал до лета 2025 года. Мотивом к увольнению специалиста стали личные причины. Теперь ассоциация должна экстренно найти тренера к возобновлению квалификации перед Евро-2025 среди 21-летних.

В начале сентября молодежная сборная Франции встретится со Словенией U-21 и Боснией и Герцеговиной U-21. В данный момент "трехцветные" идут вторыми в группе отбора, имея в активе 9 очков (4 поединка). Лидер – словенская команда, набравшая 12 пунктов (5 матчей).

На домашних Олимпийских играх сборная Франции под руководством Анри дошла до финала. Там хозяева турнира уступили олимпийской сборной Испании. Основное время поединка завершилось вничью (3:3), а в овертайме пиренейцы оформили еще два мяча.

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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