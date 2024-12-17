Анонсированные взносы в Фонд поддержки энергетики превысили 1 млрд евро, - Минэнерго

Общий объем обязательств доноров по грантовым взносам в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 1 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства энергетики.
Средства Фонда направляются на восстановление разрушенной россией энергетической инфраструктуры и обеспечение неотложных потребностей общин в электроснабжении.
"Искренне благодарны партнерам за солидарность в столь необходимой для всей Украины поддержке нашей энергетики, а также Секретариату Энергетического Сообщества за помощь в поиске необходимого оборудования, организации закупок", -отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
За время своего функционирования он стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности, отметили в министерстве.
Донорами Фонда выступают государственный и частный сектор из почти всех стран ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
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