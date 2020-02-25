Анонсована Гончаруком іпотека дозволить багатьом українцям придбати житло, - експерт

Анонсована урядом прем'єр-міністра Олексія Гончарука доступна іпотека дасть багатьом українцям можливість придбати своє житло - вже зараз, а не через 30 років. Про це на сторінці Facebook заявив політичний експерт Кирило Молчанов.

На думку експерта, зниження процентних ставок на іпотеку стане величезним досягненням для всієї команди президента і Кабінету міністрів Гончарука зокрема.

"Олексія Гончарука і його уряд критикують. Часто у справі, але є і рішення, які люди дуже давно чекали. Наприклад, зниження кредитних ставок на іпотеку. Це те, що людям дійсно потрібно зараз - можливість мати власне житло. Особливо гостро ця проблема стоїть у столиці, де чи не кожен другий живе на орендованій квартирі. І якщо Кабмін Гончарука впровадить заявлену програму на іпотеку під 10-11%, це реально буде величезним досягненням. При чому для всіх: і для самого Гончарука, і для президента Зеленського, і для людей, які зможуть придбати власні квадратні метри зараз, а не через 30 років", - написав експерт.

Молчанов додав, що уряд Гончарука, "молодий" і допускає помилки, але при цьому впроваджує реформи, яких в Україні раніше не було - їх тільки обговорювали. Зокрема, був запущений аудит державних ресурсів. Також, уряд Олексія Гончарука застосував новий підхід до наповнення геокадастра - він спрямований на створення цифрової моделі території України.

На думку експерта, про глобальні зміни в країні говорити ще рано, але є позитивна динаміка. Наприклад, при Кабміні Гончарука відбулося скорочення сектора тіньової економіки – майже у 2 рази.

"Основною проблемою України завжди була тіньова економіка. І сьогодні Кабмін зміг зменшити її обсяги. Сьогодні тінь - це 24% ВВП, при тому що при Порошенко вона становила близько 40%. Головними джерелами тіньової економіки був: гральний бізнес, АЗС, обіг деревини, забудовники, надрокористування. Сьогодні ці сфери виводяться з тіні в законні рамки. Звичайно, за чотири місяці Олексій Гончарук великий розворот України зробити не міг. Але у звіті видно, що динаміка йде краще, ніж при старій владі", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Олексій Гончарук назвав сьогоднішню іпотеку кабалою, вибратися з якої неможливо, а завдання уряду - вже в цьому році знизити відсоток до 10.