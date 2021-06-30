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Аномальна спека в Канаді: загинули 25 людей

Автор: Даша Харченко

В Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, зросла до 46,6 градуса. Померли 25 людей з "невідомих причин".

Про це повідомляє ВВС.

До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.

Мешканка села Літтон розповіла, щоо вийти на вулицю було "майже неможливо".

"Ми намагаємось якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняється від 47", - сказала вона.

У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато з них були літніми людьми.

"Вважається, що спека є фактором, що сприяє більшості смертей", - йдеться у повідомленні агентства.

У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження та 32 виклики теплового удару.

Нагадаємо, у Києві 24 червня зафіксували новий річний рекорд. Середньодобова температура повітря становила 28,1 градусів. У столиці максимальна температура повітря після полудня піднялася до 35,5 градусів

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