Аномальна спека в Канаді: загинули 25 людей

До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.

Мешканка села Літтон розповіла, щоо вийти на вулицю було "майже неможливо".

"Ми намагаємось якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняється від 47", - сказала вона.

У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато з них були літніми людьми.

"Вважається, що спека є фактором, що сприяє більшості смертей", - йдеться у повідомленні агентства.

У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження та 32 виклики теплового удару.