Аномальна спека в Канаді: загинули 25 людей

В Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, зросла до 46,6 градуса. Померли 25 людей з "невідомих причин".
Про це повідомляє ВВС.
До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.
Мешканка села Літтон розповіла, щоо вийти на вулицю було "майже неможливо".
"Ми намагаємось якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняється від 47", - сказала вона.
У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато з них були літніми людьми.
"Вважається, що спека є фактором, що сприяє більшості смертей", - йдеться у повідомленні агентства.
У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження та 32 виклики теплового удару.
Нагадаємо, у Києві 24 червня зафіксували новий річний рекорд. Середньодобова температура повітря становила 28,1 градусів. У столиці максимальна температура повітря після полудня піднялася до 35,5 градусів