В анексованому Сімферополі затримали киянина через "псування" скандального пам'ятника

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За словами Москалькової, він нібито облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації (РФ) Тетяна Москалькова заявила, що в окупованому Сімферополі затримали киянина і звинувачують у тому, що він нібито облив червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Ім'я чоловіка не повідомляється.

Відзначається, що він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

"Громадянин України, який проживає в Києві, в ніч на 28 січня облив червоною фарбою пам'ятник у Сімферополі. В даний час він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання в Сімферополі, де його порядок і умови утримання під вартою повністю дотримуються", - сказала Москалькова.

Українцеві висунули звинувачення у вандалізмі, протягом трьох діб йому буде обрано запобіжний захід.

"В мою адресу від нього ніяких скарг і звернень не надходило. Він не приховує, що невдоволений ситуацією в Криму, становищем людей. Хоче дати якогось політичного розголосу, тому що певний елемент провокації тут має місце", - заявила Москалькова.

Раніше РБК-Україна писало, що в анексованому Росією Криму 24-річного Февзі Саганджи засудили до 10,5 років в'язниці за участь у "кримськотатарському добровільному батальйоні ім. Челебиджихана".

Також РБК-Україна писало, що так званий "Верховний суд" окупованого Росією Криму відхилив скаргу захисту і залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.