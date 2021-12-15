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Анна Лаєвська: Зростання собівартості веде до зменшення маржі забудовників

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Середа 15 грудня 2021 17:02
Анна Лаєвська: Зростання собівартості веде до зменшення маржі забудовників Комерційний директор "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська (фото: intergal-bud.com.ua)

Комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська поділилась з ресурсом GMK Center експертною думкою щодо стану будівельного ринку на кінець 2021 року та своїми прогнозами на рік наступний.

Розмова, зокрема, стосувалась зростання вартості квадратних метрів, яке було найбільшим за останні кілька років.

"За цей рік ціна на первинному ринку, якщо казати про Київ, вже зросла на 40%. Це дуже крутий показник, тому що за п’ять попередніх років вона збільшилася лише на 15%. Наступного року прогнозують ще приблизно 20-25%", – зауважила Анна Лаєвська.

За словами комерційної директорки, одна з причин підняття цін полягає у збільшенні собівартості будівництва. Лише за останні кілька місяців вона зросла приблизно на $120-150 на кв. м.

"Насамперед це пов’язано зі зростанням цін на метал – подорожчання становило близько 60-70%. Бетонні вироби, базові будівельні матеріали: керамічні та газобетонні блоки, оздоблювальні матеріали, ліфтове обладнання – все дуже різко стрибнуло в ціні. І тенденція зростання цін зберігається", – додала експертка.

На думку Анни Лаєвської, девелопери не відразу відображають збільшення собівартості в прайсі.

"Забудовники, звісно, не можуть одразу ж перекласти таке зростання собівартості на ціну квадратного метра. Попит на ринку доволі еластичний, є певні очікування покупців. За місяць підняти ціну на таку суму не можна. Але у відстроченому періоді, приблизно за півроку, зростання собівартості позначиться на ціні. А поки що зростання собівартості призводить до зменшення маржі забудовників. Наступного року прогнозують зростання собівартості ще на 15-20%. Подивимося, як ситуація розвиватиметься далі. Багато наших постачальників уже кажуть, що інфляція, збільшення вартості енергоносіїв та високий попит на матеріали неминуче призведуть до ще більшого зростання собівартості", – вважає Ганна Лаєвська.

Що ж до середньої ціни на квадратний метр у наступному році, то проноз експертки полягає у подальшому зростанні.

"Нині середня ціна житла комфорт-класу в столиці – близько $1200 за кв. м. Багато експертів кажуть, що ринок спокійно може дійти до ціни $2000 за кв. м без втрати продажів у кількісному виразі. Я не зовсім згодна, але, думаю, $1500-1600 – це реальна середня ціна квадратного метра масового житла в такому ходовому сегменті", – резюмувала комерційна директорка "Інтергал-Буд".

Більше про стрімке зростання вартості житла, інвестиційний попит на нерухомість та прогнози щодо обсягів будівництва на 2022 рік у повній версії інтерв’ю за посиланням.

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