Анкара отменила визит министра обороны Швеции из-за антитурецких протестов в Стокгольме

"На данный момент визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января стал бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", - сказал Акар.

Джонсон планировал на следующей неделе отправиться в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку скандинавская страна надеется подтолкнуть Турцию к ратификации ее заявки на вступление в НАТО.

Акар сказал, что обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для предотвращения протестов в Швеции против Турции и передал свою реакцию шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Недопустимо не предпринимать никаких действий или не реагировать на эти (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, принять меры", - сказал Акар.

В пятницу Турция вызвала посла Швеции из-за разрешения властей на акцию протеста, в субботу, 21 января, в ходе которой священная книга мусульман Коран может быть сожжена возле посольства Турции в Стокгольме.