Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов: бажання кожної дівчини

Ані Лорак лягла на диван і заспівала про взаємне кохання
Ані Лорак порадувала фанатів не лише новою піснею "Твоїй Коханій", яка вийшла в п'ятницю, 29 травня, але і своєю красою.
Кароліна на обкладинці синглу постає в спокусливій позі, ніби з іншого боку об'єктива знаходиться саме той чоловік, який після зйомки підійде до Лорак і дасть їй тієї самої пристрасної любові.
"Бути коханою - це бажання кожної дівчини. Таке просте бажання, але так непросто знайти ту саму любов. Нехай ця пісня притягне у ваше життя щиру, взаємну любов!" – написала в Instagram українська співачка, яка вже давно живе і дає концерти в Росії.
Бути коханою – це бажання кожної дівчини. Таке просте бажання, але так непросто знайти ту саму любов. Нехай ця пісня притягне у ваше життя щиру, взаємну любов! Новий сингл #ТвоейЛюбимой доступний на всіх цифрових майданчиках! Слухайте, завантажуйте і діліться тим, що відчуваєте! Music production @90210.Cover group & motion @savkadesign
Користувачі прийшли в захват від нової пісні Ані Лорак і написали в коментарях, що новий сингл оповитий ніжністю, чутливістю і душевністю.
"Відчувається, що співає дівчина, яка любить і кохана! Щастя Вам! А пісня легка, весняна, і вже в серці", - відзначили фанати співачки в коментарях.
Скріншоти коментарів
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ані Лорак вразила фанатів своїм щасливим виглядом.
А також розповідали про те, що донька Ані Лорак побажала людям не хворіти і якнайшвидшого закінчення пандемії.
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Автор: Анна Шиканова