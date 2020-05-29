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Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов: бажання кожної дівчини

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 14:02
Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов: бажання кожної дівчини
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак лягла на диван і заспівала про взаємне кохання

Ані Лорак порадувала фанатів не лише новою піснею "Твоїй Коханій", яка вийшла в п'ятницю, 29 травня, але і своєю красою.

Кароліна на обкладинці синглу постає в спокусливій позі, ніби з іншого боку об'єктива знаходиться саме той чоловік, який після зйомки підійде до Лорак і дасть їй тієї самої пристрасної любові.

"Бути коханою - це бажання кожної дівчини. Таке просте бажання, але так непросто знайти ту саму любов. Нехай ця пісня притягне у ваше життя щиру, взаємну любов!" – написала в Instagram українська співачка, яка вже давно живе і дає концерти в Росії.

Користувачі прийшли в захват від нової пісні Ані Лорак і написали в коментарях, що новий сингл оповитий ніжністю, чутливістю і душевністю.

"Відчувається, що співає дівчина, яка любить і кохана! Щастя Вам! А пісня легка, весняна, і вже в серці", - відзначили фанати співачки в коментарях.

Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов: бажання кожної дівчини

Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов: бажання кожної дівчини

Ані Лорак у спокусливій позі захотіла знайти любов: бажання кожної дівчини

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ані Лорак вразила фанатів своїм щасливим виглядом.

А також розповідали про те, що донька Ані Лорак побажала людям не хворіти і якнайшвидшого закінчення пандемії.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Ані Лоракклип
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