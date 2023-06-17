Английский получит спецстатус в Украине. Шмыгаль анонсировал законопроект

"Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения", - сообщил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что правительство сейчас нарабатывает решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что английский может получить статус языка делового общения в Украине.

Заметим, что в настоящее время английский язык считается официальным в более чем 60 странах мира. Также он является одним из шести рабочих языков ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.