Англия второй раз подряд выиграла молодежное Евро

Евро-2025 среди молодежных команд, финал

Англия U-21- Германия U-21 - 3:2 (дополнительное время)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 24, Роу, 92 - Вайпер, 45+1, Небель, 61

Как прошли основные 90 минут

Молодежная сборная Англии полностью контролировала события в первой половине встречи и вполне заслуженно открыла счет. Уже на 5-й минуте матча свой пятый гол на турнире забил лидер команды Эллиотт, который добил мяч в ворота немцев после ошибки голкипера.

Британцы и в дальнейшем неоднократно угрожали воротам соперников опасными контратаками, и выглядели крайне убедительно. В конце концов, через 20 минут Хатчинсон сильным ударом удвоил преимущество британцев.

Казалось, что команда Ли Карсли вполне способна дожать соперника еще до перерыва. Однако травма ключевого хавбека Скотта в конце первого тайма несколько сломала ритм англичан. Едва футболист покинул поле, как именно из его зоны немцы мгновенно организовали атаку, которая завершилась голом. Так Бундестим вернула интригу в матч: на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Англии - 2:1.

Во втором тайме Германия постепенно перехватила инициативу. Команда Антонио Ди Сальво активнее действовала на чужой половине поля, больше владела мячом и все чаще угрожала воротам соперника. Результат не заставил себя ждать: сравнять счет удалось благодаря усилиям Небеля, который успел на добивание после ошибки защиты.

В конце игры именно немцы были ближе к решающему голу. Небель имел шанс оформить дубль и стать героем, однако его удар парировал вратарь. Англичане, которые прекрасно провели первый тайм, во второй половине выглядели менее убедительно. В конце концов, основное время финала завершилось со счетом 2:2.

Роу - "золотой" джокер Англии

Вингер сборной Англии Роу появился на поле в овертайме, заменив лучшего бомбардира и автора первого взятия ворот в финале Эллиотта. И сразу отличился сам.

На второй минуте дополнительного времени он головой в падении замкнул диагональный навес Мортона. Так сработала замена Ли Карсли. А сборная Англии снова получила преимущество. Которое уже не потеряла до самого завершения поединка.

Итог финала - 3:2 в пользу англичан. Они защитили титул чемпионов Европы среди молодежных сборных, который получили два года назад.

В целом это четвертый титул молодежной сборной Англии. Интересно, что первые два "золота" англичане также получили на двух турнирах подряд - в 1982 и 1984 годах.