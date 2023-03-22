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Англия – Украина: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Фото: Александр Зинченко проводит шестой сезон в чемпионате Англии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В премьерном для национальной команды Украины поединке в квалификации перед чемпионатом Европы-2024 соперником команды Руслана Ротаня будет сборная Англии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Англия – Украина состоится 26 марта в Лондоне. Поединок примет легендарный стадион "Уэмбли". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

Для британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают англичан. На победу "Трех львов" здесь выставили скромный коэффициент 1,30. В то же время кэф на потенциальный успех "сине-желтых" составил аж 11,00. Ничья намного вероятнее с баллом 5,00.

Футбольные оптимисты могут заложиться на результативную ничью 1:1 с перспективным коэффициентом 9,00. В свою очередь непатриотическая ставка с минимум двумя голами лидера атак сборной Англии Харри Кейна обогатит в 5,5 раз.

Чуть больше в возможности сборной Украины верят австрийцы из Bwin. Кэф на победу англичан здесь выставили похожий – 1,32. Однако потенциальная победа "сине-желтых" оценена баллом 9,75. Коэффициент на итоговую ничью составил 5,25.

Любители открытого футбола изучат вариант с голами обеих команд в каждом из таймов. На такое развитие событий был выставлен космический кэф 17,00. Обратная ставка – ни одного забитого мяча на две сборные – предложена с хорошим коэффициентом 11,50.

История противостояний Англии и Украины насчитывает 8 поединков. "Три льва" выиграли 5 матчей, а еще две встречи завершились ничьими. "Сине-желтые" минимально победили в квалификации к ЧМ-2010 с голом Сергея Назаренко.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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