Англия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Матч Англия – Украина состоится 26 марта в Лондоне. Поединок примет легендарный стадион "Уэмбли". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне". В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO. Трансляция встречи "Трех львов" и "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Предматчевая студия начнется в 18 часов. Ее ведущими будут Александра Кучеренко и Роман Бебех. Гостями же эфира станут экс-капитан сборной Украины Александр Головко и музыкант Фоззи.

История противостояний Англии и Украины насчитывает 8 поединков. "Три льва" выиграли 5 матчей, а еще две встречи завершились ничьими. "Сине-желтые" минимально победили в квалификации к ЧМ-2010 с голом Сергея Назаренко.