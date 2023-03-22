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Англия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Фото: Михаил Мудрик в зимнее окно перебрался в Англию (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В премьерном для национальной команды Украины поединке в квалификации перед чемпионатом Европы-2024 соперником команды Руслана Ротаня будет сборная Англии.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Англия – Украина состоится 26 марта в Лондоне. Поединок примет легендарный стадион "Уэмбли". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне". В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO. Трансляция встречи "Трех львов" и "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Предматчевая студия начнется в 18 часов. Ее ведущими будут Александра Кучеренко и Роман Бебех. Гостями же эфира станут экс-капитан сборной Украины Александр Головко и музыкант Фоззи.

История противостояний Англии и Украины насчитывает 8 поединков. "Три льва" выиграли 5 матчей, а еще две встречи завершились ничьими. "Сине-желтые" минимально победили в квалификации к ЧМ-2010 с голом Сергея Назаренко.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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