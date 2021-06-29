Англія обіграла Німеччину і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

У першому таймі суперубійних моментів у команд не було, але Англія виглядала гостріше і частіше намагалася загрожувати чужим воротам.

Після перерви пішли голи. Рахім Стерлінг відкрив рахунок після передачі Люка Шоу.

Потім Харрі Кейн забив після прострілу Джека Гріліша.

Між цими голами у Німеччини був супермомент, щоб зрівняти рахунок. Але Томас Мюллер пробив повз ворота, вийшовши фактично один на один з воротарем Англії Джорданом Пікфордом.

2: 0 для Англії. Команда Гарета Саутгейта зіграє з переможцем пари Швеція-Україна у чвертьфіналі.