Англія обіграла Німеччину і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Збірна Англії перемогла Німеччину в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Команда Гарета Саутгейта забила двічі у ворота Мануеля Нойєра.
Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.
У першому таймі суперубійних моментів у команд не було, але Англія виглядала гостріше і частіше намагалася загрожувати чужим воротам.
Після перерви пішли голи. Рахім Стерлінг відкрив рахунок після передачі Люка Шоу.
Потім Харрі Кейн забив після прострілу Джека Гріліша.
Між цими голами у Німеччини був супермомент, щоб зрівняти рахунок. Але Томас Мюллер пробив повз ворота, вийшовши фактично один на один з воротарем Англії Джорданом Пікфордом.
2: 0 для Англії. Команда Гарета Саутгейта зіграє з переможцем пари Швеція-Україна у чвертьфіналі.