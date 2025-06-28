Англия - Германия в финале молодежного Евро-2025: прогнозы и где смотреть

Финальная игра пройдет в Братиславе на арене "Тегельне поле". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Англия: от проблем в группе к фавориту финала

Говоря о представителях Туманного Альбиона, стоит вспомнить, что за путевки в финал чемпионата Европы они соревновались в квалификации со сборной Украины.

Подопечные Ли Карсли и Унаи Мельгосы в отборе обменялись победами (3:2 - в пользу Украины и 2:1 - Англии) и в целом выглядели, как равные соперники. Обе команды напрямую квалифицировались в финал. Но здесь выступили уже совсем по-разному. "Сине-желтые" бесславно завершили борьбу после группового раунда, тогда как англичане добрались до финала.

Впрочем, в начале турнира Англия тоже не была безупречной. Она тяжело вышла из группы, где победила лишь Чехию (3:1). Затем сыграли вничью со Словенией (0:0) и уступили Германии (1:2).

Но в плей-офф англичане показали себя уже совсем по другому. В четвертьфинале уверенно одолели испанцев - 3:1, а в полуфинале сломали сопротивление Нидерландов благодаря дублю лидера команды Харви Эллиотта - 2:1.

Футболист "Ливерпуля" стал настоящим героем англичан: на его счету уже четыре гола на турнире.

Германия: тотальная машина, которая побеждает всех

Сборная Германии выглядела почти безупречно на протяжении всего турнира. Команда Антонио Ди Сальво выиграла все матчи: в группе разгромила Словению (3:0), уверенно обыграла Чехию (4:2) и одолела Англию (2:1).

Четвертьфинал против Италии получился драматичным: соперник оказал серьезное сопротивление даже в меньшинстве, но Германия вырвала победу в овертайме - 3:2. Зато полуфинал с Францией стал образцово-показательным: уже на 14-й минуте немцы вели 2:0, а в компенсированное время довершили разгром - 3:0.

Главная звезда немецкой сборной - нападающий "Штутгарта" Ник Вольтемаде. На его счету шесть мячей в пяти матчах Евро-2025. Он является безоговорочным лидером в бомбардирской гонке на турнире.

Какие прогнозы на финал

Аналитики букмекерских контор не смогли определить безоговорочного фаворита. Ставки на успех каждого из соперников почти равны. Впрочем, совсем небольшое преимущество все же отдают Англии.

Ставки на победу подопечных Ли Карсли в основное время принимаются в диапазоне - 2,55-2,70. Тогда как успех немцев оценивают в - 2,65-2,80. За ничью дают - 3,40-3,50.

На триумф обеих команд с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом - 1,91.

Где смотреть решающий матч

Финальный матч молодежного Евро-2025 (U-21) сегодня в 22:00 можно будет посмотреть вживую на телеканале "Перший" и сайте "Суспільне Спорт".

Кроме того, поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO, в частности - бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.