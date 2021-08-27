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В Англії масштабна пожежа охопила промзону: лунають вибухи

Автор: РБК-Україна

У центральній частині Англії в місті Лімінгтон-Спа масштабна пожежа охопила промислову зону. На місці інциденту лунають гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що загоряння сталося у виробничому приміщенні, на місці було зафіксовано кілька вибухів. Зараз над промисловою зоною піднімається величезний шлейф густого чорного диму.

На місце події направлені пожежні машини. Місцевим жителям рекомендують тримати двері і вікна закритими. Поліція Уорікшира перекрила дороги.

На даний момент інформації про постраждалих і жертв немає.

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ВеликобританіяПожежаВибух