Андрей Перетяжко признан лучшим СEO страховой компании в 2023 году

Андрей Перетяжко, глава Правления ARX, признан лучшим СEO страховой компании по итогам FinAwards 2024, ежегодного конкурса, отмечающего лучших профессионалов финансового рынка.

Андрей Перетяжко с начала полномасштабного вторжения находится в Украине, участвует во всех проектах, посещает разные регионы Украины, чтобы продемонстрировать поддержку сотрудникам компании.

Под руководством Андрея Перетяжко в течение 2023 года группа компаний ARX:

• достигла уровня 4 млрд грн страховых премий и заняла позицию №1 на страховом рынке;

• продемонстрировала рост +32% (что значительно выше среднего рыночного уровня);

• получила чистую прибыль в размере 513 млн грн, что является лучшим результатом на рынке;

• первая запустила страхование от военных рисков для авто, а также имущества юридических лиц;

• первой запустила услугу идентификации клиентов через ДІЮ

• заплатила налоги в сумме 400 млн грн.

Компания является абсолютным лидером на страховом рынке по всем основным показателям: страховые премии, чистые страховые премии, капитал, чистая прибыль.

«Значительные финансовые результаты позволяют нам продолжать инвестировать в наше позитивное будущее, связанное с восстановлением экономики и быстрым ростом рынка, — отмечает Андрей Перетяжко. - Это и инвестиции в удобные цифровые сервисы для наших клиентов (мобильное приложение ARX, удаленная верификация через ДІЮ и т.д.), и новые ИТ-системы для нашей дистрибуции, ИТ-кибербезопасность и другие важные для развития компании проекты. Нам удается быстро и четко отвечать на новые запросы рынка. Поэтому именно мы были первыми, кто предложил рынку полноценное страхование авто от военных рисков – КАСКО “Зализний купол”

Мы гордимся, что уровень сервиса, который компания предоставляет клиентам, всегда остается одним из главных фокусов компании. Так, уровень удовлетворенности урегулированием убытков по КАСКО “Все включено» (TCF, E-Comi) составляет 4.8 из 5.0. Мы достигли и удерживаем этот «Золотой знак» уже несколько лет. Каждый день мы помним, что главная задача сегодня – делать все возможное для нашей Победы, возвращение к мирной жизни в свободной европейской Украине.”

ARX постоянно поддерживает своих сотрудников – это заложено в стратегию и ценности компании. С начала широкомасштабной агрессии штат не сокращался. Постоянно оказывается необходимая материальная помощь сотрудникам и членам семей в связи с войной.

ARX поддерживает всех работников и членов семей, служащих в рядах ВСУ и ТРО. Были организованы обучения первой медицинской помощи, семинары по психологической поддержки и возможность бесплатных консультаций у специалистов.

Несмотря на трудные времена, ARX является лидером страхового рынка с 30-летней историей, поддерживая высокие профессиональные стандарты, обеспечивая качественный сервис и помогая государству. К апрелю 2024 года компания уже передала ВСУ почти 60 млн грн.