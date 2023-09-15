Андрей Сташков, замминистра образования: Все российское - исключено из программы

Полную версию разговора смотрите на YouTube канале РБК-Украина.

В каком формате будет проходить новый учебный год

– Мы уже второй учебный год начинаем в условиях войны. Вызовы, стоящие перед системой образования, те же, что и в прошлом году. В первую очередь это, конечно, условия безопасности в школах, возможность возобновить очное обучение или смешанное обучение в тех заведениях, где это возможно сделать. Система образования предлагает несколько видов учеб в школах. Это может быть либо офлайн, либо смешанное или дистанционное. Также отдельно есть форма семейного обучения для учащихся, которые не могут посещать школу. Еще ученики, которые не могут посещать школу, вообще также могут выбрать экстернат.

Как будут учиться дети, находящиеся за границей

– Отдельная программа у нас для детей, которые находятся за границей, мы ее только разработали и утвердили приказом. Будем внедрять их в украинских школах, но только для детей, которые учатся в иностранных школах. В каждом регионе и области будет определено до 5 школ, в которых будут сформированы отдельные классы, которые будут предоставлять образование именно по этой программе. Будет сокращена нагрузка для этих детей, от 6 до 8 часов в неделю, только украиноведческие предметы (украинский язык, литература, история, география и т.п.). А другие предметы будут засчитываться по результатам их обучения в тех иностранных школах, где они учатся.

Это внедрение вызвано тем, что был запрос от родителей, дети которых учатся в иностранных школах, что у них очень большая нагрузка, когда они учились одновременно и в украинской школе, и в иностранной, и у них совпадали уроки. Потому и была введена такая программа и внедряется.

Но эта программа по желанию родителей это не обязательно. Желающий может подать соответствующие заявления в эти школы список которых мы уже обнародуем на сайте Министерства образования. У каждой области будут свои списки и родители, по желанию, смогут перевести своих детей в эти школы. Это перевод временный, только на время военного положения. За ребенком все же остается место обучения – основная школа. Заявление можно подать по электронной почте.

Фото: в МОН рассказали об обучении детей во время войны (Getty Images)

Об обучении для детей, вернувшихся с оккупированных территорий

– Благодаря нашим Вооруженным силам в прошлом году появилось много деоккупированных территорий, где дети не учились в течение определенного периода или были вынуждены выехать в страну-агрессора, а затем оттуда вернулись в Украину. Для них также у нас есть отдельная специально разработанная программа. Там усилен украиноведческий компонент, короткие курсы по украинскому языку и литературе для разных классов, в зависимости от того, в какой класс ребенок пропустил.

Но, в общем, рекомендации следующие: если ребенок не учился в украинской школе и хочет возвращаться в нее, то его относят к классу, в котором он должен учиться и в течение определенного периода он должен пройти оценивание за предыдущие годы обучения. У нас разработаны отдельные программы по преодолению образовательных потерь.

На всеукраинской школе онлайн размещены тесты, которые учитель может предложить ребенку и определить темы, которые ему нужно повторно изучить, а также разработать индивидуальные программы для обучения ребенка, чтобы он догнал то, что он потерял в учебе.

Как проходит обучение на прифронтовых территориях

– У нас очень много прифронтовых территорий и мы к ним относим почти целые области в некоторых случаях, в частности, у нас есть линии, которые граничат с российской границей и прифронтовые. В прифронтовых областях, на определенном расстоянии до границы, вообще запрещено офлайн обучение, там только дистанционное происходит.

Харьковская область, например, вся учится дистанционно, за исключением города Харькова. В прифронтовых областях ситуация не позволяет учиться полноценно в офлайн режиме и таких детей, которые учатся в этих школах около полумиллиона.

Фото: для детей, которые учатся за границей, разработали специальную программу (Getty Images)

О классах в харьковском метро

– Вопрос с Харьковом и Харьковской областью еще с начала лета стоял. Мы вместе с министром посещали Харьков, смотрели их укрытия, общались с учителями, руководителями отделов образования, и основной вопрос – безопасность.

Ситуация с Харьковской областью такова, что время между объявлением тревоги и началом обстрелов мало. И часто бывает, что сначала обстрелы, а затем включается тревога. Это фактически делает невозможным обучение полноценным даже при наличии укрытия, потому что время, за которое нужно всем ученикам спуститься в укрытие – очень мало. Поэтому местными властями было принято решение организовать обучение в метро.

Вообще у нас есть полная автономия в том, где учиться и как учиться. Вот, например, когда разрушена школа, а рядом есть дом культуры, который уцелел, и там организовано обучение. Это позволено! Также и в Харькове были приняты соответствующие решения, чтобы учиться в метро. На отдельных станциях организованы классы, сделаны соответствующие ремонты, организовано даже питание для детей. Детей подвозят в метро на школьных автобусах. Именно для детей начальной школы это организовано, поскольку это наиболее уязвимая категория детей, нуждающаяся в живом общении с учителем, социализации во время обучения.

К сожалению, это не приятные вещи, которые происходят в нашей стране, но о которых мы должны говорить. Так же, как и в Лондоне дети учились. Во время того, как бомбили Лондон, они учились в метро и у нас в 21-м веке дети тоже так учатся.

Фото: из украинской школьной программы исключили все российское (Getty Images)

Об изменениях в учебной программе

– Если говорить о самом перечне предметов, то они не изменились, а изменилось их содержание и наполнение. Прежде всего, в прошлом году были пересмотрены учебные планы по таким предметам, как история Украины, украинская литература, где было изменено и изъято все, что связано с Российской Федерацией, Советским Союзом. Кроме того, продолжены изменения в здоровье сберегательной отрасли. Это базовая школа, 5-9 классы, где введены курсы по минной безопасности, домедицинской помощи, также введено об особенностях действий во время воздушных тревог, чрезвычайных ситуаций.

Отдельно мы изменили частично предмет "Защита Украины" для 10-11 классов. Больше сконцентрировали на ознакомлении с дронами и как их можно использовать в гражданской жизни и военном деле. Сейчас начинается обучение учителей этому предмету. Кроме того, у нас много общественных организаций, которые работают в этом направлении и планируются еще дополнительные учения по минной безопасности и медицинской помощи, но уже не в рамках учебного плана, а дополнительно.

Также ГСЧС приобщается к проведению уроков в школах. Созданы классы безопасности во многих учебных заведениях, где можно предметно показать детям какие бывают взрывоопасные предметы. Очень велик спектр новых вещей, которые введены в учебную программу.