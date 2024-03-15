Андрей Курков: "Голос Украины должны слышать в мире"

Андрей Курков - украинский писатель, журналист, киносценарист. Президент Украинского ПЕН. Его произведения переведены на 43 языка мира. Во время полномасштабной войны автор распространяет информацию о войне в Украине в Европе и США.

О всплеске популярности украинской литературы

После полномасштабного вторжения России мои книги, как и все книги украинских авторов-переводчиков, они взлетели, то есть они начали читаться и покупаться гораздо лучше. Это европейская публика, потому что мои книги на украинском или русском не продаются за рубежом. Ну и нашим беженцам там не до книг, насколько я понимаю, хотя приходят на встречи, те, кто уже как-то стабильно себя чувствует, может себе позволить, приходят и на митинги, и на встречи и вопросы задают, и ищут книги, которые сейчас уже появились в библиотеках европейских, но перед тем этого не было.

Сейчас самый популярный роман "Серые пчелы" о серой зоне Донбасса. Этот роман я писал в 2017 году, и еще моя предпоследняя книга "Дневник агрессии". Это, в принципе, мои дневниковые заметки, хотя они затрагивают время от декабря 2021 года до середины июля 2022 года, то есть перед началом войны, начало войны, и что происходило потом до июля.

Сейчас готовится к выходу второй том, который, это уже, в принципе, не заметки, это эссе, но они написаны в стиле дневника, которые покрывают время от августа 2022 года до этого февраля, то есть до прошлого месяца.

Основной посыл, что Украина не сдалась, Украина борется, независимо от того, человек на фронте или не на фронте, в тылу, все участвуют в этой борьбе.

О скандале из-за встречи с Машей Гессен

Ну, если вы знаете историю про меня и про Машу Гессен в сентябре, после которой было постов с матами против меня о том, что я люблю Путина и так далее, и карикатуры там, где я с Пушкиным на велосипеде. Но я не такой легкий к тому, чтобы меня сломать. То есть, я считаю, что я поступил правильно. Голос Украины должны были услышать в Канаде. Эта встреча транслировалась по Национальному радио. И, в принципе, говорить об Украине без Украины нельзя.

Можно говорить много о Маше Гессен, но она выехала из Советского союза ребенком. Она, в принципе, не была гражданкой России никогда.

При каких условиях допустимо быть на мероприятиях, где есть россияне?

Если аудитория очень важна для нас, для Украины, то, конечно, уместно говорить с теми, кто против Путина, и кого признают представителями нормальных русских за рубежом. То есть, если в аудитории сидят члены правительства, как у меня сидели члены правительства Канады, то надо говорить, потому что иначе они будут слушать россиян.

Россияне будут говорить все правильно, они будут обвинять Путина и говорить, что потом будет все хорошо, но без украинского голоса эта встреча не будет иметь смысла, потому что, в принципе, она будет "убаюкивать" аудиторию, и аудитория будет думать, что хорошо, будем ждать нормальной России, она сама по себе появится.