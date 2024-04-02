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Андрей "Ghosti" Кадык - новый киберспортивный посол FAVBET

Вторник 02 апреля 2024 17:52 promo
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Андрей "Ghosti" Кадык - новый киберспортивный посол FAVBET Фото: Андрей "Ghosti" Кадык (фото: пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Украинская iGaming-компания FAVBET продолжает привлекать к сотрудничеству киберспортсменов и стримеров, производящих качественный украиноязычный контент. Сегодня FAVBET с радостью представляет своего нового киберамбассадора Андрея "Ghostik" Кадыка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Андрей - известная личность в украинском киберспортивном комьюнити. В прошлом он профессионально и достаточно удачно играл в Dota 2, а сегодня является одним из самых популярных украиноязычных стримеров по этой дисциплине и регулярно комментирует ведущие мировые турниры.

Среди крупнейших профессиональных достижений Ghostik-а - 7-8 место на The International 2017, 5-6 на Asia Championships 2017, победа на ROG Masters 2017, а также призовые места и победы на нескольких других Tier 2 и 3 турнирах.

Сейчас Андрей в первую очередь сосредотачивается на работе стримера и комментатора. Он был среди первых Twitch-стримеров Dota 2, перешедших на украинский во время трансляций, а после начала полномасштабного вторжения даже закрыл свой русскоязычный YouTube-канал на 52 тысячи подписчиков.

С 2022 года на своих стримах Андрей регулярно устраивает сборы на нужды ВСУ и рассказывает о войне в Украине международному сообществу. За два года его трансляции было собрано более 20 млн. гривен в поддержку украинской армии.

"Мы гордимся позицией Андрея и очень рады видеть его в нашей команде киберамбассадоров. FAVBET будет продолжать поддерживать авторов крутого контента на украинском языке, а также киберспортсменов, достойно представляющих Украину на международной арене. Ghostik, поздравляем внутри игры", - прокомментировали новое подписание в FAVBET.

Ghostik - уже третий представитель Dota 2 среди амбассадоров FAVBET. Ранее в этом году FAVBET также объявили о партнерстве с комментатором и стримером Романом "Skevich" Паскевичем, а в прошлом году начали сотрудничество с одним из самых титулованных украинских игроков Александром "XBOCT" Дашкевичем.

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