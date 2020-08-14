Андрій Чопик: відгуки про The Best Marketing залишили вже сотні учнів

Сьогодні важлива тема. Ви самі бачите, що відбувається на ринку. Повально все намагаються заробити в інтернеті ... Стабільність і фінансове спокій перетворилися в страх "Де взяти грошей?" і "Чи вийде у мене заробляти на чомусь новому?"

Як добре, що є освітні проекти, які не залишаються осторонь! Наприклад - Навчальний Марафон по Чат-Ботам від Андрія Чепіка. Це не просто безкоштовна можливість за 5 днів отримати нові навички. Для багатьох людей - це реально рятувальний круг! Шанс знову бути фінансово вільними, тому що на Чат-Боти зараз максимально багато замовлень. Дивіться самі:

Тетяна Гришина, Київ, найманий співробітник. З повного нуля в ніші меблі отримала 4700 лидов по 0,7 рублів під час карантину! Тетяна все життя працювала юристом. І вирішила піти в інтернет-маркетинг в 50 років, незважаючи на недовіру близьких людей. Вона налаштувала рекламу, з якою до неї прийшла перша клієнтка на платну консультацію за $ 20. Після консультації, вона заплатила Тетяні $ 450 за Автоворонку в Чат-Боті. І вже після того, як Автоворонка Тетяни показала результат, ця клієнтка платить Тані за щомісячне обслуговування :) Тепер Тетяна продає нові Автоворонкі новим клієнтам. Інна Ахмедова, Одеса, власниця агентства нерухомості. Продала за допомогою чату Бота нерухомість на $ 500 000. Хоча прийшла навчатися до Андрія Чопик з повного нуля, без будь-якої підготовки. Подивитися її відгук Ви можете, якщо введете на ютубі "Андрій Чопик відгуки". Інна не просто продала нерухомість на велику суму через Чат-Бота ... Вона отсегментіровала клієнтів в Автоворонке: скільки кімнат, який район потрібен, покупка або продаж нерухомості? Тепер підбирає підходящі варіанти клієнтам на автоматі, за допомогою Бота! Сергій Титарчук, Київ, власник агентства фінансового консалтингу. Після навчання у Андрія Чепіка Сергій зробив кілька Автоворонок собі сам, з повного нуля. Знайшов за допомогою чату Бота собі співробітників. Ще й налаштував рекламу, з якої отримав 380 лидов, 80 з яких стали клієнтами! Тепер Сергій в день отримує близько 20 зустрічей, і все з Автоворонкі. Ірина Лукаченко, Запоріжжя, колишній адміністратор у фітнес-клубі, зараз у неї своє Чат-Бот Агентство. Ірина давно хотіла піти з найму, стати фінансово незалежною. І зважилася! Абсолютно без досвіду спробувати себе в сфері Автоворонок. Спочатку було складно - боязнь спілкування, страх запустити рекламу, а що скажуть інші ... Але Ірина дала собі установку: "Найголовніше - Робити!". Зараз у неї середній чек по Клієнту - 650 $, а є чеки і на 1000 $. Вона навіть стала Куратором на Навчанні у Андрія Чепіка. Подивіться самі, ввівши на ютубі "Андрій Чопик відгуки" - там є її історія! Галина Федорова, Ізраїль, круїзний бізнес, власниця турагентства. Як каже Галина: "Мій бізнес залишився на нулях через карантин, всі просто завалилося". Але вона не попливла за течією, а вирішила взяти ситуацію в свої руки, запровадивши Чат-Боти! Галина навчалася взагалі з нуля, ніякої технічної підготовки у неї не було. На сьогодні - вона вже знайшла першого клієнта, який заплатив їй $ 150. Це невелика сума, але для першого досвіду Галина задоволена. Вона закрила завдання клієнта - знайти 100 чоловік їм на навчання. Галина привернула 1500 лидов, і група навчання в 100 чоловік була сформована! Цей клієнт взяв Галину на роботу на постійній основі :)

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