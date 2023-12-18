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Анчелотти изменил статус Лунина в "Реале": прямая речь итальянца

Фото: Андрей Лунин на тренировке Королевского клуба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил ряд последних выступлений вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Madrid Xtra.

64-летний итальянец отказался от идеи сделать Кепу Аррисабалагу безусловным "первым номером" мадридцев. Теперь у испанца и его конкурента-украинца имеют одинаковые позиции в иерархии команды.

"Лунин или Кепа? Они оба являются первым выбором", – коротко ответил Анчелотти на прямой вопрос журналистов после противостояния с "Вильярреалом" (4:1).

В старте "сливочных" на матч против "Желтой субмарины" вышел Лунин. В свою очередь посреди недели Кепа защищал ворота Королевского клуба в поединке против берлинского "Униона" в Лиге чемпионов (3:2).

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, 8 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

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РеалЧемпионат ИспанииАндрей ЛунинАнчелотти