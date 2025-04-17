Анчелотти уходит из "Реала" после фиаско в Лиге чемпионов: у него будет еще один большой матч

Решение связано с разочарованием от выступления команды в Лиге чемпионов - в четвертьфинале "сливочные" потерпели сокрушительное поражение от лондонского "Арсенала" со счетом 1:5 по сумме двух матчей. Сейчас "Реал" также уступает "Барселоне" в чемпионате: отстает на 4 очка за семь туров до завершения сезона.

Сообщается, что 65-летний Анчелотти останется на посту как минимум до финала Кубка Испании. Решающий матч турнира состоится 26 апреля в Севилье. В нем "Реал" встретится с "Барселоной".

Однако итальянец уже не будет руководить "сливочными" в Эль-Класико: встреча с "Барсой" в чемпионате страны запланирована на 11 мая.

Сам специалист после повторного поражения от "Арсенала" так высказался о своем будущем:

"Возможно, клуб решит заменить меня - в этом году или в следующем, когда завершится мой контракт".

Анчелотти работает в "Реале" с июня 2021 года, когда во второй раз возглавил мадридский клуб. За это время он дважды выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. По одному разу триумфовал в Кубке страны, на Клубном чемпионате мира и в Межконтинентальном кубке.

Впрочем, по данным Sky Sports, итальянский тренер не долго будет оставаться без работы. Его активно сватают в сборную Бразилии, и он может возглавить "селесао" еще до завершения клубного сезона в Испании. Федерация футбола Бразилии давно проявляет интерес к специалисту, который имеет богатый опыт работы с крупными клубами и завоевывал титулы в пяти ведущих лигах Европы.

Кто такой Карло Анчелотти

Итальянский футболист и тренер, уроженец коммуны Реджоло. Воспитанник "Пармы", также защищал цвета "Ромы" и "Милана".

Тренерская деятельность Анчелотти началась с должности ассистента Арриго Сакки в сборной Италии в начале 1990-х. Далее самостоятельно работал с "Реджаной", "Пармой" и "Ювентусом", а на топ-уровень вышел в "Милане". Тренировал "россонери" в 2001-2009 гг. Затем работал с "Челси", ПСЖ, "Реалом" (дважды), "Баварией", "Наполи" и "Эвертоном".

Анчелотти-тренер становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Германии и Испании. Дважды с "Миланом" и трижды во главе "Реала" триумфовал в Лиге чемпионов. Получил ряд других командных и индивидуальных трофеев.