"Аналогов в мире нет". В "Дии" раскрыли детали об услуге 1500 грн ветеранам на спорт

Одна карта с разными счетами: как это работает

Вместо большого количества карт для пользования услугой ввели только одну, к которой привязываются разные счета для целевого использования средств. Для этого не нужно оформлять новые договоры, не надо делать другие дополнительные действия, рассказывает РБК-Украина Андрей Грицейнюк.

"Прецедентов и других аналогов в мире нет: обычно государства выплачивают средства юридическому лицу, например, на оздоровление детей, а потом родители получают сертификат или какой-то документ, который дает возможность пройти оздоровление. Это не очень правильно, потому что сам человек должен выбирать, где он хочет потратить средства и где получать услуги с лучшим сервисом. Поэтому важно, чтобы деньги получали не юрлица, а именно люди", – говорит он.

В конце 2024 года по этому же принципу уже запустили программу єКнига, по которой дети, которым исполнилось 18 лет, могут получить 908 гривен на покупку украинских книг. Спорт для ветеранов стал вторым таким проектом.

"Для этого нужно иметь счет в банке, на котором настроены определенные ограничения: если государство направляет средства на оздоровление ветерана, то заплатить этими средствами за поход в ресторан или снять наличные или оплатить что-то другое невозможно", – отмечает собеседник.

В более старых программах в других странах для этого нужно оформлять отдельную карту. И тогда у человека со временем становится много карт, которые используются достаточно редко, и это не очень удобно.

"По нашей же технологии, это одна карта, к которой привязано много счетов, а система автоматически определяет, какой из них подходит именно под то, что хочет сделать человек. Далее проверяет, есть на это средства или нет, и позволяет их расходовать", – объясняют в ГП "Дия".

"Банковские данные не разглашаются"

По словам Грицейнюка, сейчас также прорабатывается возможность, чтобы в случае отсутствия средств можно было досписать собственные деньги с карты пользователя. То есть будет возможность списывать с карты сначала средства целевого назначения, а затем, если их не хватит – личные средства человека.

Фото: 1500 гривен на спорт будут поступать участникам боевых действий ежеквартально (Getty Images)

"Мы разработали антифрод- систему, которая анализирует нецелевое использование средств с точки зрения поставщиков услуг. Операции происходят в соответствии с законом "О банковской тайне": чтобы опция работала, банки не разглашают ничего, что относится к банковской тайне", – добавляет заместитель гендиректора ГП.

Такая украинская разработка будет интересна иностранным партнерам, замечает Грицейнюк.

"Даже в первых наших реализациях, которые были сделаны ранее с отдельными карточками, мировое сообщество постоянно к нам обращалось, чтобы мы поделились опытом, как это работает. Потому что для многих доноров в других странах это мечта - иметь возможность выплачивать средства именно целевого использования. Давая людям возможность потратить помощь на конкретные цели. А не на казино, например", – говорит он.

Кто может воспользоваться услугой

Услуга доступна для:

участников боевых действий (УБД);

лиц с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявку на программу "Ветеранский спорт" можно в приложении "Дия". 1500 гривен, которые будут поступать участникам боевых действий каждый квартал, можно использовать на услуги тренажерных залов, спортивных клубов или секций, работающих официально по коду 7941 "Физическая культура и спорт".

Полученные средства можно использовать в течение трех месяцев. В случае неиспользования остаток автоматически возвращается в государственный бюджет. Если часть средств была потрачена, программа продолжается автоматически.

Как подать заявку

Чтобы оформить заявку на получение выплат, выполните следующие шаги:

Обновите приложение "Дия" до последней версии. Перейдите в раздел "Сервисы" и выберите пункт "Ветеранский спорт". Пройдите проверку в "Дия". Выберите банк и создайте "Дия.Карту" для зачисления выплат. Проверьте правильность заполненного заявления и нажмите "Отправить".

Если опция "Ветеранский спорт" недоступна, убедитесь, что приложение обновлено до последней версии.

Сроки подачи заявок

Заявки на каждый квартал принимаются до 20 числа первого месяца квартала. Например: