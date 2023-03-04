Аналитики ISW прокомментировали вероятность отступления украинских войск из части Бахмута

Российские оккупанты ведут бои за захват Бахмута Донецкой области примерно с мая 2022 года. С тех пор враг понес там огромные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.

через реку Бахмутовка на северо-востоке города;

вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города.

"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода окупантов из Бахмута на запад", - указывается в отчете.

В ISW напоминают, что ранее, а именно 28 февраля, советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте.

Тогда он также проинформировал, что Украина укрепила территорию западнее Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, оккупанты точно не смогут быстро взять весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", - предполагают специалисты.

Ключевые выводы Института изучения войны: