Аналитики ISW прокомментировали вероятность отступления украинских войск из части Бахмута
Российские оккупанты ведут бои за захват Бахмута Донецкой области примерно с мая 2022 года. С тех пор враг понес там огромные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.
- через реку Бахмутовка на северо-востоке города;
- вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города.
"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода окупантов из Бахмута на запад", - указывается в отчете.
В ISW напоминают, что ранее, а именно 28 февраля, советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте.
Тогда он также проинформировал, что Украина укрепила территорию западнее Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, оккупанты точно не смогут быстро взять весь город.
"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", - предполагают специалисты.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- Российские чиновники продолжали обнародовать ограниченную информацию о "вторжении" в Брянскую область 2 марта, но не смогли придать ясности относительно того, что на самом деле произошло.
- Путин не обсуждал ситуацию в Брянской области на экстренном заседании Совбеза РФ, согласно протоколу заседания.
- Российские власти продолжили попытки представить РФ как единственного безопасного оператора ЗАЭС, чтобы ограничить присутствие МАГАТЭ на станции и заставить де-факто признать российскую собственность на ЗАЭС.
- Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Оккупанты также продолжили наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.
- Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.
- Оккупанты продолжают подготовку захваченных территорий к российским региональным выборам 10 сентября.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинские военные продолжают защищать Бахмут. Ситуация там сложная, но контролируемая.
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