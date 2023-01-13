Аналитики ISW объяснили, зачем Путин публично раскритиковал вице-премьера РФ

Президент России Владимир Путин ищет "козлов отпущения" за провалы оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки оборудования и технологий для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин публично раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности на заседании кабинета министров.

Глава Кремля заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказы на 2023 год и не готовятся увеличивать объемы производства для потенциальных заказов.

Аналитики считают, что инцидент, вероятно, является частью продолжающейся информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени.

Кремль мог бы вырезать критику из своей официальной стенограммы, но предпочел предать гласности резкий ответ Путина, возможно, для того, чтобы назвать других чиновников в Кремле виновными за проблемы, отмечают эксперты.

Путин также, вероятно, пытается успокоить критику российских военных блогеров по поводу нехватки современной техники и неспособности России поставить перед своей оборонно-промышленной базой задачу обеспечения военных нужд.

Напомним, Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое назначение свидетельствует о том, что Россия повышает ставки в войне.

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