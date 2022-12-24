Aналитики ISW объяснили, почему Путин стал чаще появляться на публике

Как отмечают аналитики, Путин стал чаще появляться на публике в российских городах и чаще делать расплывчатые заявления о вторжении России в Украину в последние дни по сравнению с его заметным отсутствием в общественной деятельности в течение первых десяти месяцев войны.

23 декабря Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области (предприятие по производству вооружений - ред.) и, как сообщается, в тот же день планировал посетить машиностроительный завод Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, но в последний момент отменил мероприятие

Подобные появления являются частью усилий Кремля представить Путина как лидера военного времени и восстановить доминирующее положение во внутреннем информационном пространстве, поскольку Россия вступает во второй год войны, считают эксперты.

"Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и вездесущего правителя", - пишут эксперты.

Аналитики допускают, что Путин пытается создать благоприятные условия в информационном пространстве в преддверии следующих президентских выборов в России в начале 2024 года.

Ранее газета The New York Times также писала, что Путин в последнее время стал чаще появляться на публике и активно коммуницировать с пропагандистскими СМИ. Таким образом, российский диктатор хочет показать, что он здоров, бдителен и все контролирует.

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