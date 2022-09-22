Аналитики ISW убеждены, что мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы

"Объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", - убеждены аналитики.

В ISW объяснили, что приказ диктатора мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу агрессора.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - отметили специалисты.

Таким образом, в Институте изучения война пришли к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме.