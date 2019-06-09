Аналітики дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення НБУ зберегти облікову ставку підтримає національну валюту

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,3 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,3/26,6 грн", - вважає він.

Як зазначив аналітик, долар досить стійко зростав з двадцятих чисел травня, але починаючи з середи, 5 червня, почав інтенсивно дешевшати, оскільки припинили діяти короткострокові сезонні і спекулятивні чинники, які сприяли його недавньому зростанню.

"Відновлення гривні прискорилося після прийнятого в четвер рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних. Рішення не знижувати ставку пов'язано з тим, що в квітні і травні споживча інфляція перевищувала прогноз Нацбанку, і в цих умовах важливо зберегти фінансову стабільність. Дане рішення дозволить зберегти високий попит нерезидентів на ОВДП, і це зміцнить позиції гривні на найближчі місяці", - прогнозує аналітик.

За минулий тиждень долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,2%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,87 грн до 26,80 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,83/26,86 до 26,50/26,53 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,64/26,96 до 26,44/26,74 (-0,7%/-0,8%).

"При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою, що свідчить про стабілізацію ситуації на ринку готівкової валюти", - додав аналітик Альпарі.

Як повідомляло РБК-Україна Національний банк України 6 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних. Як заявив голова НБУ Яків Смолій, це необхідно для запобігання інфляційних ризиків, які посилилися з моменту попереднього рішення про зниження ставки до 17,5% річних наприкінці квітня.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть чинити вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.