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АГУ выступила против законопроекта о регулировании госпомощи, которого требует ЕС

Фото: АГУ выступила против законопроекта по регулированию госпомощи, которого требует ЕС (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Ассоциация городов Украины выступила против принятия проекта закона о государственной помощи субъектам хозяйствования (№56480). Законопроект является частью антикоррупционной программы, а также частью программы интеграции украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

С соответствующим обращением о необходимости отклонить законопроект, ассоциация обратилась во фракции и группы парламента.

В частности, мэров городов не устраивает, что законопроект предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета по контролю за расходами из местного бюджета, субъектами хозяйствования, уплачивающими местные налоги и сборы не по максимально возможным ставкам таких налогов, а также предприятиями критической инфраструктуры, предоставляющими услуги. водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение в случаях возмещения им разницы в тарифах.

"Новому административному и налоговому давлению предлагается подвергнуть миллионы коммунальных и частных хозяйствующих субъектов и предпринимателей", - сказано в сообщении.

При этом в АГУ считают, что контроля со стороны Счетной палаты, Государственной налоговой службы, а также Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в соответствующих сферах уже достаточно.

Напомним, законопроект №5648 был разработан совместно европейскими экспертами и экспертами Антимонопольного комитета Украины, чтобы привести украинское законодательство в сфере государственной помощи в соответствие со стандартами ЕС и усовершенствовать правовое регулирование в этой сфере с целью эффективного функционирования системы контроля и мониторинга госпомощи.

"Законопроект разработан с целью приведения национального законодательства в соответствие с правилами контроля и мониторинга государственной помощи, закрепленными Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в заключении Минэкономики по запросу Нацагентства по предотвращению коррупции.

Профильный комитет рекомендовал принять документ за основу первого чтения. А АМКУ считают, что проект закона приблизит Украину к законодательству ЕС в сфере государственной помощи, окажет положительное влияние на функционирование системы мониторинга и контроля государственной помощи в Украине, упростит правоприменение как для органов государственной власти, так и для субъектов хозяйствования.

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ЕвросоюзАссоциация городов Украины