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АМУ просит Кабмин вернуть возможность передавать финансовую помощь между общинами, - Кличко

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Четверг 06 октября 2022 14:18
АМУ просит Кабмин вернуть возможность передавать финансовую помощь между общинами, - Кличко Фото: мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Ассоциация городов Украины обратилась к правительству отменить нормы постановления, которым было остановлено перечисление средств на восстановление пострадавших территорий между громадами. Кабмин обязал громады согласовывать свои решения о предоставлении финансовой помощи другим громадам с Министерством финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Требование обязательного согласования Министерством финансов Украины перечисления средств между местными бюджетами нарушает принципы самостоятельности местного самоуправления, снижает оперативность принятия решений, останавливает восстановление и подготовку к зиме разрушенных агрессором общин", - сказал глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко во время заседания правление ассоциации.

Члены правления АГУ также обратили внимание на то, что во время действия военного положения передача средств между местными бюджетами обеспечила оперативное финансирование мер по восстановлению критической инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии, социальной поддержки граждан на освобожденных территориях.

"С помощью этого инструмента общества западных регионов активно помогают общинам, которые пострадали от полномасштабного вторжения российского агрессора", - добавляют в ассоциации.

Главы общин также подчеркнули, что передача средств также используется для финансирования льготной перевозки граждан, предоставления медицинских услуг гражданам в больницах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения, которые находятся на обслуживании в областных коммунальных предприятиях, строительстве, содержании и обслуживании дорог между населенными пунктами.

В АГУ отметили, что целевое использование средств находится под строгим контролем Государственной казначейской службы Украины.

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Местное самоуправление Виталий Кличко
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