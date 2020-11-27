В АМПУ заявили, що розливу нафти в Чорному морі не виявлено

Інформація про підтоплення буксиру "Аметіст" в Чорноморському морському порту, та забруднення там акваторії нафтопродуктами не відповідає дійсності.

Про це заявили представники ДП "Адміністрація морських портів України" та КП "МПРС" під час прес-конференції у п'ятницю, 27 листопада.

Вони також повідомили, що буксир "Аметіст" не є танкером, понад 20 років не експлуатується, знаходиться у "холодному відстої", паливно-мастильні матеріали відсутні.

"Підтоплення буксира немає. Забруднення акваторії нафтовмісними матеріалами не виявлено", - заявили вони під час прес-конференції.

Водночас в АМПУ стверджують, що в той самий день на відео були зафіксовані намагання якихось осіб на катері морської охорони здійснити відбір води в акваторії з порушенням всіх норм та правил, які регламентують дану процедуру (без участі судновласника та ДП "АМПУ", без відповідного повідомлення, без використання відповідної тари, без дотримання технології тощо).

"Для отримання відповіді на питання, кому це вигідно, необхідно згадати, що у 2018 році екологічний контроль в портах був скасований, а екологічні інспекції втратили можливість цілодобового доступу до суден для здійснення контролю. Цей доступ вони намагаються постійно відновити", - додають в адміністрації.

Проте, як наголошують в АМПУ, на сьогодні порт працює в штатному режимі. Взаємодія з Держекоінспекцією ґрунтується виключно на нормах діючого законодавства і при виявленні забруднення негайно повідомляється інспекції.

Нагадаємо, раніше в Держекоінспекції повідомили, що під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна "Аметіст".

В інспекції також стверджували, що Адміністрація морських портів України (АМПУ), яка знала про цей інцидент не повідомила ДЕІ про нього.