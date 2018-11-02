АМПУ підписала меморандуми про співпрацю з портами Єгипту

Фото: підписання документа (port.odessa.ua)

Мова йде про такі єгипетські порти, як Олександрія і Даміетта

Адміністрація морських портів України (АМПУ) та міністр інвестицій Арабської Республіки Єгипет Цукор Наср сьогодні, 2 листопада, підписали меморандум про співпрацю між портами двох країн. Підписання відбулося у Києві у рамках засідання Міжурядової спільної комісії з економічного і науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, передає РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію Одеського морського порту.

Повідомляється, що мова йде про такі єгипетські порти, як Олександрія і Даміетта. Зокрема, співробітництво між адміністраціями портів Єгипту і України передбачає всебічний обмін інформацією, що становить спільний інтерес, взаємне сприяння діяльності судноплавних компаній, імпортерів, експортерів та експедиторів, обмін досвідом у сфері модернізації портової інфраструктури, підвищення якості обслуговування суден, розвитку IT-сервісів і технологій

Крім того, в якості інструментів вирішення перерахованих завдань передбачається обмін делегаціями та проведення спільних зустрічей фахівців. Реалізація цілей меморандумів покладена на спецкомісії, які будуть розробляти спільні заходи, спрямовані на вдосконалення технологій обробки вантажів, реалізації нових інвестиційних проектів, розвиток індустрії туризму.

Нагадаємо, сьогодні віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ході двосторонньої зустрічі з міністром інвестицій та міжнародного співробітництва Єгипту Цукор Наср закликав владу Єгипту закрити свої порти для суден, які виконують незаконні завантаження в окупованому Криму.