Амос Хохштайн: Росія повинна пояснити, чому не збільшувала постачання газу до Європи

Німеччина не піде на виверти і при сертифікації "Північного потоку-2" застосує всі норми Третього енергопакету, сподівається старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн. СП-2 не буде запущений до завершення сертифікації, впевнений він.

Крім того, Росія, на думку радника Держдепу, повинна пояснити, чому не збільшила постачання газу в ЄС після виникнення дефіциту. Про це та багато іншого Амос Хохштайн розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

- Пане Хохштайн, у спільній заяві за підсумком зустрічі президентів України і США 1 вересня йдеться, що уряди обох країн підтримують зусилля для збільшення поставок газу в Україну (з диверсифікованих джерел, - ред.). Про які зусилля йдеться?

- США підтримують транзит газу з Росії через Україну в Європу. У спільній заяві малося на увазі, що роль України як транзитної держави повинна зберегтися.

- Нещодавно ви сказали, що уряд США працює над тим, щоб гарантувати реверс газу з Європи в Україну. Яким чином ви можете це гарантувати?

– Йдеться про декілька речей, які повинні працювати в комплексі. Ми працюємо над тим, щоб Україна продовжувала бути транзитною країною при поставках російського газу в Європу. Але ще один момент – потрібно забезпечити, щоб у разі, якщо з транзитом щось станеться, Україна мала можливість отримувати газ з Європи. Тут потрібно, щоб збігалися інтереси енергетичної безпеки, як України, так і Європи.

- Але в цьому випадку необхідно проводити переговори і з європейськими постачальниками газу. Тому що при відсутності транзиту отримувати газ з Європи буде дуже складно.

– США налаштовані, щоб працювати з представниками урядів інших країн вашого регіону з метою забезпечити в разі необхідності постачання газу з Європи в Україну, будь то через Словаччину, Польщу або Угорщину. І щоб такі поставки були організовані своєчасно, особливо в разі гострої необхідності або якоїсь надзвичайної ситуації.

- Українська сторона намагається домогтися, щоб європейські компанії уклали нові контракти з "Газпромом" і закуповували газу на східному кордоні. Але компанії цього не роблять. Як ви думаєте, чому? Адже саме це і передбачалося після анбандлінгу "Нафтогазу", в якому ви брали активну участь, будучи в наглядовій раді української компанії.

– Ви маєте рацію. Дійсно, ми дивимося на механізми, як можна забезпечити транзит. Один з механізмів - це новий контракт, який би "Газпром" уклав з Україною. Якщо це станеться - буде чудово.

Але ще один варіант, який ми розглядаємо і у якого є свої переваги – про це говорить і Україна – щоб європейські компанії-клієнти "Газпрому" укладали угоди, які б припускали встановлення пунктів передачі газу на українсько-російському кордоні. В рамках спільної заяви США і Німеччини ми обговорювали і це питання.

- США готові вводити санкції, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України. Невже те, що відбувалося і відбувається зараз, не підтверджує, що газ вже використовується в цій якості? Якщо цього поки не видно, то, що ще має відбутися на підтвердження і якими можуть бути ці санкції?

– Давайте поміняємося ролями, і я вам задам питання. Якщо ви говорите, що енергопоставки Росією вже зараз використовуються як зброя, що Ви маєте на увазі?

- Я говорю не про летальну зброю, а про геополітичну зброю. І ми бачимо, що ряд європейських країн вже обурені. Франція, Іспанія, Чехія, Румунія, Греція – вони хочуть розслідувати причини різкого підвищення цін газу в Європі. Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації досить велика частка дій Росії?

– Якби я точно знав, що Росія, не даючи Європі газ створює кризу, то нам було б про що говорити. Але необхідність розслідувати не означає, що це відбувається вже зараз.

Ми взяли на себе зобов'язання на випадок, якщо Росія буде надалі використовувати постачання природного газу як зброю, що загрожує безпеці України. Ми знаємо, що Росія використовує постачання енергоресурсів як зброю. І так вона робить багато років.

Але якщо говорити про можливі американські санкції, то хочу підкреслити наступне. Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію. Але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою і особливо з Німеччиною.

Тому в спільній заяві президента Байдена і канцлера Меркель йдеться про те, що Німеччина так само готова у разі подальшого використання Росією поставок газу як зброї, яка загрожуватиме безпеці України, вводити санкції. І робота з визначення, які саме санкції США і Європа готові вводити, вже розпочата.

- Чи є якісь гарантії того, що при сертифікації до "Північному потоку-2" будуть застосовані всі норми Третього енергопакету?

– Так. В цьому і мета. Два судових рішення в Німеччині вже підтвердили, що від ПП-2 потрібно довести, що він повністю відповідає вимогам Третього енергопакету. У регулятора Німеччини є чотири місяці. Цей період розпочався з 8 вересня і триватиме до 8 січня, але з можливістю продовження, щоб визначити відповідність (Третьому енергопакету – - ред.).

Після цього у європейських агентств буде два місяці, щоб розглянути винесене рішення і виступити з коментарями з приводу його правомірності. Потім рішення повертається регулятору, і він виносить остаточний висновок про відповідність Третьому енергопакету.

Таким чином, для сертифікації потрібно буде 6-7 місяців. У спільній заяві США і Німеччини німецький уряд сказав, що буде стежити за тим, щоб Третій енергопакет був врахований і в дусі, і в букві рішення. І ми, США, будемо продовжувати впливати на німецький уряд, щоб було саме так.

Джо Байден і Амос Хохштайн (Фото: flickr.com/statephotos)

- Німеччина може зробити деякі винятки і поширити норми тільки на морську зону в 12 миль. Це дасть можливість встановити віртуальну точку передачі газу і обійти норми Третього енергопакету. Як США реагуватиме на такий варіант?

– Я це питання піднімав з представниками уряду Німеччини. З моєї точки зору, це було б прийомом, щоб обійти умови, а не серйозний підхід до реального застосування норм (Третього енергопакету – - ред.).

Скажу так - у мене був активний відвертий діалог з представниками німецького уряду. Я дуже сподіваюся, що там серйозно ставляться до спільної заяви США і Німеччини, тому в цьому відношенні проблем не виникне.

- Сертифікація СП - 2 закінчиться на початку наступного року. Як ви думаєте, яка ймовірність того, що він буде запущений для комерційних поставок газу до завершення процедури? Чи можуть скластися обставини таким чином, що це станеться?

– Мене переконують представники німецького уряду і німецький регулятор, що це не буде дозволено. Я знаю Німеччину як законослухняну країну і тому у мене є всі підстави очікувати, що і в цьому випадку там будуть дотримуватися законів.

- Зараз в Європі небачені ціни на газ. У Франції вже вирішили заморозити ціну для споживачів. Як можна оцінити роль Росії в цій ситуації і чи не вважають в США, що ринок газу в Європі вже фактично контролюється російським "Газпромом", що є підтвердженням його монопольного становища на ринку Європи?

– Ви, можливо, чули, що я протягом останніх тижнів попереджав, що гряде криза в Європі з цінами на газ і електроенергію. Думаю, Росія повинна пояснити, чому вона не збільшувала постачання газу в Європу понад контрактні зобов'язання.

Правда, Росія зараз качає газ в Європу по найвищій планці. Але ми говоримо про планку, яка визначена контрактами. А ховатися за умовами контрактів, коли ваші партнери переживають енергетичну кризу, що викликає економічну кризу, по-моєму, не заслуговує схвалення.

Якщо Росія хоче, щоб на неї дивилися як на надійного постачальника, вона повинна збільшити видобуток і постачання природного газу до рівня попиту з боку споживачів в Європі.

- Але Росія цього не робить. Ви останнім часом провели ряд зустрічей з європейськими колегами, з представниками урядів європейських країн. Чи не плануються якісь зустрічі з представниками Уряду РФ?

– З моєї точки зору, те, що відбувається зараз в Європі, – це тривожний дзвінок. Енергетична криза, яка розгортається-це глобальна криза. У Китаю дуже серйозний дефіцит енергоресурсів. Криза почалася з того, що в сховищах залишилося мало газу.

Потім додалася безвітряна погода в деяких регіонах Європи. Плюс дуже сухий кліматичний сезон в Китаї і деяких регіонах Європи, в результаті чого сильно знизився рівень гідроелектрогенерації. Через це різко зріс попит на природний газ.

Коли стала підніматися ціна на газ, почала зростати ціна на вугілля. Потім виникло питання про можливий перехід на нафтопродукти для виробництва електроенергії. Це підштовхнуло і нафтові ціни.

Повертаючись до Вашого питання - що ми повинні робити. Ми повинні працювати спільно, щоб досягти двох речей одночасно. По-перше, прискорити перехід на нові джерела енергії і поліпшити технології зберігання енергоресурсів. По-друге, ми повинні навчитися керувати ринком енергоресурсів під час переходу від одних джерел енергії до інших, щоб у нас не було шоків від дефіциту енергоресурсів.

Зараз виходить так, що в одних регіонах вся увага звернена саме на перехід на інші джерела енергії, а в інших повністю зосереджена на тому, щоб управляти сьогоднішньою ситуацією на ринку.

І в цьому контексті я хочу працювати з Україною в такому ключі, щоб вона не зосереджувалася на питанні транзиту газу, а працювала і над своїм енергопереходом, щоб вона стала повноцінним партнером Європи в переході на нові типи енергоресурсів.

Амос Хохштайн (Фото: flickr.com/statephotos)

- Інші джерела - довга тема, а газова актуальна вже і зараз. Чи можна спрогнозувати, коли криза, про яку ви говорите, вщухне або взагалі закінчиться? Тільки не кажіть, що коли ми перейдемо на інші джерела.

– Якби я міг точно передбачати ціни на енергоресурси, напевно, ходив би в більш дорогому костюмі. У нас дійсно є криза, пов'язана з переходом. У нас унікальна комбінація факторів, які призвели до нинішньої кризи. Але вона не настільки унікальна, що не може повторитися.

Ми знаходимося в такому періоді енергетичного переходу, коли це вже вплинуло на питання постачання, наявності енергоресурсів, але ще не вплинуло на попит. І тут нам треба розділяти тактику і стратегію.

Тактика повинна бути в тому, що потрібно збити ціну прямо зараз, щоб не відбулося загальноекономічної кризи. Стратегія - не допустити повторення подібного в майбутньому.

- Можна перерахувати: один, два, три? Як можна збити ціни?

– Нам треба постаратися збільшити поставки, проаналізувати попит і подивитися чи є способи його переформатувати в більш ефективному напрямку і пріоритизувати споживачів. І сподіватися на не надто сувору зиму.

- Чи можна очікувати якийсь тріалог-США, Європа, Росія, щоб виробити алгоритм вирішення проблеми?

- Це не тільки європейська проблема – це глобальна проблема. Одна з причин дефіциту в Європі в тому, що Китай купує багато енергоресурсів – у нього свій енергокриз.

Повертаючись до Вашого питання - думаю, так. Нам потрібен глобальний діалог, в якому брали б участь і споживачі, і постачальники. Треба продумати, як в непікові періоди накопичити достатньо ресурсів, щоб їх вистачало не тільки для м'яких зим, але і для суворих сценаріїв.