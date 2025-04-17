Амнистия в Мьянме: почти 5 тысяч заключенных освободят в Новый год

Старший генерал Мин Аун Хлайн, глава правящего военного совета, помиловал 4893 заключенных (однако неясно, сколько из них - политические заключенные, арестованные за сопротивление военному режиму). Также, согласно отельному заявлению, будут освобождены и депортированы 13 иностранных граждан.

Другим заключенным были смягчены наказания, за исключением тех, кто осужден за серьезные преступления, такие как убийство и изнасилования, либо осужденных по различным законам о безопасности.

Согласно условиям освобождения, если эти люди снова нарушат закон, им представит отбыть не только новое наказание, но и оставшуюся часть первоначального срока в полном объеме.

Освобождения будут происходить в тюрьмах по всей стране. Как пишет Bloomberg, массовые амнистии в праздники не редкость в Мьянме.

Власть в Мьянме

Отметим, что Мьянма находится под военным правлением с 1 февраля 2021 года, когда армия свергла избранное гражданское правительство Аун Сан Су Чжи. Переворот вызвал мирное сопротивление, которое позже переросло в широкомасштабное вооруженное движение. Сейчас в стране идет гражданская война.

По данным организации Assistance Association for Political Prisoners, отслеживающей аресты и жертвы, связанные с политическим конфликтом в стране, по состоянию на прошлую пятницу в заключении находились 22 197 политических заключенных, включая Аун Сан Су Чжи.

Многие из них были арестованы по обвинению в подстрекательстве - это расплывчатая формулировка, часто используемая для подавления критики в адрес властей или военных, и карается до трех лет лишения свободы.