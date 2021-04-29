АМКУ вирішив оштрафувати всю енергетичну галузь на 775 млн грн

Комітет визнав, що Міністерство енергетики схиляло компанії енергетичного сектора до вчинення схожих дій шляхом запрошення їх на наради в Міністерство.

Своє рішення АМКУ мотивував тим, що підприємства енергетичного сектора у 2016 - першій половині 2019 року дотримувалися рекомендацій Міністерства енергетики України і закуповували вугілля за подібними цінами, близькими до рекомендованих даними Міністерством для державних шахт.

Одночасно АМКУ звинуватив і основних покупців вугілля за встановленими Міністерством цінах - тобто операторів ТЕС і вугільних ТЕЦ. Державним і приватним генеруючим компаніям виписано штраф у понад 500 млн грн.

Справи відносно "Донбасенерго" і Чернігівської ТЕЦ винесені в окремі провадження АМКУ.

Нагадаємо, претензії комітету до вугільних і генеруючих компаній стосуються періоду 2016 - першої половини 2019 року, до запуску в Україні повноцінного ринку електроенергії.

У той період ціна на вугілля регламентувалася Міністерством енергетики, а тариф для ТЕС і ТЕЦ розраховувався рішеннями державного регулятора НКРЕКП.