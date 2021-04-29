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АМКУ вирішив оштрафувати всю енергетичну галузь на 775 млн грн

Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет прийняв рішення оштрафувати всю енергетичну галузь України, включаючи ТЕС і ТЕЦ і державні "Центренерго" і Держвуглупостач за вчинення схожих дій, які полягали в купівлі та продажу вугілля за схожими цінами. На думку АМКУ, це призвело до порушення конкуренції на регульованому державою ринку електроенергії.

Відповідне рішення комітет прийняв на засіданні 29 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет визнав, що Міністерство енергетики схиляло компанії енергетичного сектора до вчинення схожих дій шляхом запрошення їх на наради в Міністерство.

Своє рішення АМКУ мотивував тим, що підприємства енергетичного сектора у 2016 - першій половині 2019 року дотримувалися рекомендацій Міністерства енергетики України і закуповували вугілля за подібними цінами, близькими до рекомендованих даними Міністерством для державних шахт.

Одночасно АМКУ звинуватив і основних покупців вугілля за встановленими Міністерством цінах - тобто операторів ТЕС і вугільних ТЕЦ. Державним і приватним генеруючим компаніям виписано штраф у понад 500 млн грн.

Справи відносно "Донбасенерго" і Чернігівської ТЕЦ винесені в окремі провадження АМКУ.

Нагадаємо, претензії комітету до вугільних і генеруючих компаній стосуються періоду 2016 - першої половини 2019 року, до запуску в Україні повноцінного ринку електроенергії.

У той період ціна на вугілля регламентувалася Міністерством енергетики, а тариф для ТЕС і ТЕЦ розраховувався рішеннями державного регулятора НКРЕКП.

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