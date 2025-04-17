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АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

Фото: АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.

Как указано в ответе на запрос издания, еще с 6 февраля 2025 года Комитет проводит проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны национальных производителей лекарств.

В фокусе проверки - популярные лекарственные средства, которые реализуются в больших объемах через аптечные сети. Особое внимание уделено анализу механизмов формирования цен и выявлению возможных признаков завышения производителями стоимости для конечных потребителей.

"В рамках исследования осуществляется анализ ценообразования национальными производителями на лекарственные средства, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и реализуются в наибольших объемах в аптечном сегменте. Сейчас исследование продолжается. В случае выявления при проведении указанного исследования признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях субъектов хозяйствования на разных звеньях реализации лекарственных средств, комитет будет принимать соответствующие меры в пределах полномочий", - добавляют в комитете.

 

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