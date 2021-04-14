АМКУ відхилив четверту заявку китайців щодо "Мотор Січі" через санкції, - Пищанська

Антимонопольний комітет України відхилив четверту заявку китайських інвесторів на концентрацію контрольного пакета акцій "Мотор Січі", подану наприкінці 2020 року, у зв'язку з введенням в січні 2021 року санкцій проти них рішенням РНБО та указом президента.
Про це йдеться у відповіді голови комітету Ольги Піщанської на запит РБК-Україна.
"Заяву про надання дозволу компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited на придбання акцій ПАТ "Мотор Січ", яке забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не було прийнято до розгляду, оскільки концентрація заборонена відповідно до закону України "Про санкції", - сказано у відповіді АМКУ.
Як відомо, до введення санкцій АМКУ тричі повертав аналогічні заявки китайських інвесторів без прийняття рішення по суті (про відмову в концентрації з поясненням причин, або про погодження такої концентрації контрольного пакета акцій), на підставі процедурних моментів або запитуючи додаткову інформацію.
Водночас в АМКУ заявили, що так і не встановили, чи тягне така концентрація за собою загрозу монополізації ринку. Раніше було лише визначено, що держконцерн "Укроборонпром" є єдиним конкурентом підприємства на ринку послуг обслуговування і ремонту авіадвигунів.
"Зазначені питання розглядалися під час розгляду справ про концентрацію. Оскільки відповідні справи про концентрацію були закриті без прийняття рішення по суті, вплив концентрації на конкуренцію в галузі виробництва двигунів не визначено", - йдеться у відповіді.
На питання про мотиви звернення комітету у 2017 році до Служби безпеки України з проханням вжити заходів для унеможливлення подальшої перереєстрації акцій ПАТ "Мотор Січ", в комітеті не відповіли, пославшись на закритий доступ до інформації.
Нагадаємо, 21 березня Шевченківський суд заарештував 100% акцій ПАТ "Мотор Січ", а все майно передати в управління державного агентства АРМА, який має обрати нового управителя для запорізького заводу. Пізніше про свій інтерес до управління підприємством заявив держконцерн "Укроборонпром".
Китайські інвестори, тим часом звернулися в міжнародний арбітраж, де мають намір стягнути з держави Україна збитків у розмірі $ 3,6 млрд за експропріацію своїх інвестицій українською владою.
Раніше експерти звертали увагу на те, що концентрація контрольного пакета акцій "Мотор Січ" китайськими акціонерами не матиме впливу на конкуренцію в цій індустрії і не створює ризиків формування монополії або домінування однієї компанії.
Зокрема, президент Українського аналітичного центру заявляв, що у ряді питань АМКУ вийшов за межі своїх компетенцій, а політолог і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що дії АМКУ дозволили піти від відповідальності всім державним структурам, замішаним у протизаконному блокуванню доступу китайських акціонерів до управління ПАТ "Мотор Січ".