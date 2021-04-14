АМКУ відхилив четверту заявку китайців щодо "Мотор Січі" через санкції, - Пищанська

"Заяву про надання дозволу компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited на придбання акцій ПАТ "Мотор Січ", яке забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не було прийнято до розгляду, оскільки концентрація заборонена відповідно до закону України "Про санкції", - сказано у відповіді АМКУ.

Як відомо, до введення санкцій АМКУ тричі повертав аналогічні заявки китайських інвесторів без прийняття рішення по суті (про відмову в концентрації з поясненням причин, або про погодження такої концентрації контрольного пакета акцій), на підставі процедурних моментів або запитуючи додаткову інформацію.

Водночас в АМКУ заявили, що так і не встановили, чи тягне така концентрація за собою загрозу монополізації ринку. Раніше було лише визначено, що держконцерн "Укроборонпром" є єдиним конкурентом підприємства на ринку послуг обслуговування і ремонту авіадвигунів.

"Зазначені питання розглядалися під час розгляду справ про концентрацію. Оскільки відповідні справи про концентрацію були закриті без прийняття рішення по суті, вплив концентрації на конкуренцію в галузі виробництва двигунів не визначено", - йдеться у відповіді.

На питання про мотиви звернення комітету у 2017 році до Служби безпеки України з проханням вжити заходів для унеможливлення подальшої перереєстрації акцій ПАТ "Мотор Січ", в комітеті не відповіли, пославшись на закритий доступ до інформації.