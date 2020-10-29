АМКУ оштрафував "Інтерпайп" Пінчука і ще три компанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн "Інтерпайп" Віктора Пінчука і ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства. Крім "Інтерпайп", були оштрафовані компанії "Ретек", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що АМКУ наклав штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс.

У прес-службі "Інтерпайп" відзначають, що категорично не згодні з такими висновками АМКУ і мають намір оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.

"Як національний виробник ми вважаємо таке рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, прийнятим не на підставі фактів, а на припущеннях. Інтерпайп буде оскаржувати рішення АМКУ в установленому законом порядку", - говорися в повідомленні прес-служби.

У компанії також додають, що ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит.

"Подаючи подібні скарги в АМКУ недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити постачання в Україну продукції російських виробників. Нагадаємо, що на відміну від українського ринку, ринок РФ захистив себе від українських коліс 39% загороджувальним митом", - резюмують у прес-службі компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" в січні-вересні поточного року сплатила майже 2 млрд грн податків і зборів у бюджети всіх рівнів і позабюджетні фонди.