Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В АМКУ назвали головні фактори подорожчання продуктів харчування в 2017 рік

НовиниЕкономіка    19.03.2018 - 16:01
Фото: АМКУ (РБК-Україна)
Фото: АМКУ (РБК-Україна)

З початку 2017 року інфляційні очікування знижувалися

В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) назвали головні фактори подорожчання продуктів харчування в 2017 році. Про це свідчить інформація у звіті відомства, повідомляють ЗМІ.

За даними видання, перш за все, зафіксовано прискорення споживчої інфляції до 13,7%. На такий показник не розраховував навіть Нацбанк, за його прогнозами, він повинен бути на 8% менше.

"Прискорення інфляції в 2017 році порівняно з 2016 роком (12,4%) відбулося за дії таких факторів, як скорочення пропозиції окремих овочів і фруктів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільна ситуація у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування, (насамперед м'ясні і молочні) і підвищення світових цін на нафту", - відзначили в АМКУ

На зростанні цін також позначилося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, і стрімке відновлення споживчого попиту, говориться в публікації.

"За оцінками НБУ, вплив підвищення соціальних стандартів на інфляцію в 2017 році проявилося насамперед через канал підвищення собівартості виробництва, зокрема внесок дворазового підвищення мінімальної заробітної плати, оціненого на рівні близько 2 п. п. річний показник інфляції", - відзначили в АМКУ.

У той же час базова інфляція прискорилася до 9,5% проти 5,8% у 2016 році, додали у відомстві.

"Це сталося внаслідок зростання собівартості товарів і послуг на тлі посилення впливу вторинних ефектів від високих цін на сирі продукти і збільшення інших виробничих витрат, а також пожвавлення споживчого попиту", - зазначили у відомстві.

Причому, як зазначено у звіті, з початку 2017 року інфляційні очікування знижувалися, однак з вересня почали погіршуватися під впливом ситуації на валютному ринку і анонсованого підвищення соцстандартів.

"Відповідно, зросла частка підприємств, які очікують зростання цін на свою продукцію/послуги в наступному (2018 - ред.) році, у тому числі внаслідок посилення впливу факторів "вартість трудових ресурсів"," ціни на енергоносії" і "курс гривні до іноземних валют", - відзначили в АМКУ.

Небазовая інфляція прискорилася до 19,4% проти 17,5% у 2016 році і пояснювалася високими темпами зростання цін на сирі продукти і паливо, йдеться в звіті.

"Високими темпами зростали ціни на сире м'ясо і молоко (відповідно на 30,3% і 23,1%), а також відновилося зростання цін на яйця (на 21,2%). Така динаміка відображала істотно вище світові ціни на відповідні продукти і високий зовнішній попит, а також обмежений внутрішній пропозиція цих товарів на тлі зменшення поголів'я (крім птиці) та нестабільної епізоотичної ситуації", - йдеться у звіті.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
АМКУ може винести рішення у справі про зловживання на ринку палива цього літа
Теги: Антимонопольний комітет України, питание
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top