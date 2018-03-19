В АМКУ назвали головні фактори подорожчання продуктів харчування в 2017 рік

В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) назвали головні фактори подорожчання продуктів харчування в 2017 році. Про це свідчить інформація у звіті відомства, повідомляють ЗМІ.

За даними видання, перш за все, зафіксовано прискорення споживчої інфляції до 13,7%. На такий показник не розраховував навіть Нацбанк, за його прогнозами, він повинен бути на 8% менше.

"Прискорення інфляції в 2017 році порівняно з 2016 роком (12,4%) відбулося за дії таких факторів, як скорочення пропозиції окремих овочів і фруктів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільна ситуація у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування, (насамперед м'ясні і молочні) і підвищення світових цін на нафту", - відзначили в АМКУ

На зростанні цін також позначилося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, і стрімке відновлення споживчого попиту, говориться в публікації.

"За оцінками НБУ, вплив підвищення соціальних стандартів на інфляцію в 2017 році проявилося насамперед через канал підвищення собівартості виробництва, зокрема внесок дворазового підвищення мінімальної заробітної плати, оціненого на рівні близько 2 п. п. річний показник інфляції", - відзначили в АМКУ.

У той же час базова інфляція прискорилася до 9,5% проти 5,8% у 2016 році, додали у відомстві.

"Це сталося внаслідок зростання собівартості товарів і послуг на тлі посилення впливу вторинних ефектів від високих цін на сирі продукти і збільшення інших виробничих витрат, а також пожвавлення споживчого попиту", - зазначили у відомстві.

Причому, як зазначено у звіті, з початку 2017 року інфляційні очікування знижувалися, однак з вересня почали погіршуватися під впливом ситуації на валютному ринку і анонсованого підвищення соцстандартів.

"Відповідно, зросла частка підприємств, які очікують зростання цін на свою продукцію/послуги в наступному (2018 - ред.) році, у тому числі внаслідок посилення впливу факторів "вартість трудових ресурсів"," ціни на енергоносії" і "курс гривні до іноземних валют", - відзначили в АМКУ.

Небазовая інфляція прискорилася до 19,4% проти 17,5% у 2016 році і пояснювалася високими темпами зростання цін на сирі продукти і паливо, йдеться в звіті.

"Високими темпами зростали ціни на сире м'ясо і молоко (відповідно на 30,3% і 23,1%), а також відновилося зростання цін на яйця (на 21,2%). Така динаміка відображала істотно вище світові ціни на відповідні продукти і високий зовнішній попит, а також обмежений внутрішній пропозиція цих товарів на тлі зменшення поголів'я (крім птиці) та нестабільної епізоотичної ситуації", - йдеться у звіті.