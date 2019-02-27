АМКУ знайшов порушення при формуванні тарифу на проїзд в Харкові

Антимонопольний комітет передав в прокуратуру матеріали

Антимонопольный комитет передал в прокуратуру материалы о нарушениях при повышении стоимости проезда в городском электрическом транспорте Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АМКУ.

Как говорится в сообщении, решение об увеличении стоимости проезда не соответствовало порядку формирования тарифов.

"В ходе проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины предварительно установлено, что в калькуляции включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров и противоречат Порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена), утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины", - отмечают в АМКУ.

Они также добавляют, что информацию о необоснованном увеличении тарифов было направлено в прокуратуру Харьковской области.

Как известно, в Харькове в начале февраля проезд в метро подорожал с 5 гривен до 8.

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.

20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении цены проезда в городском транспорте. Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля 6 грн за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 грн - за метро.

После этого под окнами Кернеса собрался многотысячный митинг - люди требовали выполнить решение суда и не повышать стоимость проезда в общественном транспорте.