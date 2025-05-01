"Центр исследований энергетики (CREA) сообщил, что импорт ископаемого топлива в ЕС из России в 2024 году составил 24 млрд долларов - это больше, чем финансовая помощь Украине. Эта зависимость должна прекратиться. Европейские страны "используют любую возможность торговать с Россией, даже когда эта торговля ослабляла европейскую безопасность и укрепляла Москву", - указывают авторы.

Впрочем, энергетика - не единственный пробел в санкциях, который Европа должна устранить. В прошлогоднем отчете American Enterprise Institute Криса Миллера и Кэролайн Новак был сделан вывод, что "объемы российского экспорта минералов и металлов остаются в основном неизменными".

"ЕС ввел исключения в отношении таких российских стальных ресурсов, как чугун и железная руда, а высокие квоты не повредили российским экспортерам таких продуктов, как слябы. Европейские страны закупают российской металлопродукции примерно на 4 млрд долларов в год", - подчеркивает издание.

Ужесточение санкций требует консенсуса 27 стран ЕС, а такие страны-члены, как Италия, Бельгия, Дания и Чехия, имеют российские сталепрокатные заводы, которые используют российские металлы.

"Европейцы могут заставить продать эти российские заводы. Или получить металлы из других стран, включая Украину, которая страдает вдвойне. Во-первых, россияне уничтожили много своих металлургических заводов, в том числе 95-летний металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, один из крупнейших в Европе. А во-вторых, россияне все еще продают на европейские рынки более дешевый металл, вытесняя конкурентов", - отметили авторы.

Как известно, ранее издание УП провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ведет активное сотрудничество с предприятиями РФ, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. При этом два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя. А сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным - не находится под санкциями ЕС.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на €2,1 млрд. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть отменены.