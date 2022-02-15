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Американців закликають терміново виїхати з Білорусі

Автор: Наталья Скороход

Громадян США просять не їздити в Білорусь і якомога швидше покинути цю країну. Таку заяву зробили в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Американців просять не їздити в Білорусь і покинути цю країну комерційним або приватним транспортом.

"У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що американцям небезпечно знаходиться в Білорусі через

довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і тривожне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов'язані з цим обмеження на в'їзд.

Нагадаємо, що посольства США переїхали з Києва до Львова. Це пов'язано із загрозою вторгнення Росії.

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