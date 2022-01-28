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В американському Піттсбурзі обрушився міст. За кілька годин до приїзду Байдена

Автор: Валерія Поліщук

В американському місті Піттсбурзі стався обвал мосту. Інцидент стався за кілька годин до того, як президент США Джо Байден повинен був прибути в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що в ході візиту Байден має намір розповісти про зусилля Білого дому щодо зміцнення інфраструктури, ланцюжків поставок і відродження американського виробництва.

Міст, який був повністю засипаний снігом, обрушився біля парку Фрік

На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, видно кілька автомобілів, завалених уламками рухомого дорожнього полотна на дні лісистого Яру.

При цьому один транспортний засіб, а саме автобус висів на краю частини моста.

У районі події відчувався сильний запах природного газу, повідомила служба громадської безпеки Піттсбурга

Повідомлень про загиблих або постраждалих не надходило.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що адміністрація Байдена перебуває на зв'язку з держчиновниками щодо інциденту.

"Джо Байдену повідомили про обвалення моста в Піттсбурзі. Наша команда знаходиться на зв'язку з місцевими та чиновниками, які продовжують збирати інформацію про причини обвалення", - написала вона в Twitter.

Фото: обвалення моста в Піттсбурзі (twitter.com/WPXITonyRuffolo)

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