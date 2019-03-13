В американському Огайо літак впав на житловий будинок

Фото: на місці події (news5cleveland)

Літак виконував польоти для фото- і відеозйомки ландшафту

У Сполучених Штатах у штаті Огайо двомоторний літак Piper PA-31 впав на житловий будинок у місті Мадейра, щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал News 5 Cleveland.

Зазначаэться, що загинув пілот літака, водночас люди, які перебували в будинку, не постраждали.

За даними каналу, після падіння літак загорівся, але пожежникам вдалося вчасно його погасити.

Розбився літак, який належав компанії з міста Брендон, штат Міссісіпі, що вилетів з аеропорту Лункен в штаті Цинциннаті, на ньому виконувалися польоти для фото - і відеозйомок ландшафту.

Причина падіння літака поки невідома, проводиться розслідування аварії.

Нагадаємо, Європейський союз призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії, яка сталася 10 березня

Німеччина, Франція і Нідерланди також закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб.