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Американский сжиженный газ поможет усилить энергобезопасность Украины и Европы, - Тимченко

Фото: американский сжиженный газ поможет усилить энергобезопасность Украины и Европы (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сжиженный газ из Соединенных Штатов поможет усилить энергетическую безопасность Украины и стран Европы.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Axios.

В интервью отмечается, что Тимченко посетил международную энергетическую конференцию CERAWeek, где он обсуждал увеличение поставок сжиженного газа из США в Украину.

"Наша идея - построить этот мост между Соединенными Штатами и Украиной, между Европой и Украиной. Украина имеет крупнейшие газохранилища в Европе, и они безусловно сегодня должны играть важную роль в энергетической безопасности Украины и Европы", - сказал он.

Также Тимченко рассказал, что благодаря возобновляемым источникам энергии Украина может стать важной частью энергобезопасности Европы.

Напомним, в конце декабря 2024 года ДТЭК Рината Ахметова принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.

 

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