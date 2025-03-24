Американский сжиженный газ поможет усилить энергобезопасность Украины и Европы, - Тимченко

В интервью отмечается, что Тимченко посетил международную энергетическую конференцию CERAWeek, где он обсуждал увеличение поставок сжиженного газа из США в Украину.

"Наша идея - построить этот мост между Соединенными Штатами и Украиной, между Европой и Украиной. Украина имеет крупнейшие газохранилища в Европе, и они безусловно сегодня должны играть важную роль в энергетической безопасности Украины и Европы", - сказал он.

Также Тимченко рассказал, что благодаря возобновляемым источникам энергии Украина может стать важной частью энергобезопасности Европы.

Напомним, в конце декабря 2024 года ДТЭК Рината Ахметова принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.