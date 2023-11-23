Американский производитель сетевого оборудования Cisco передал Украине защиту от кибератак РФ

Об этом заявил представитель компании Cisco, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Register .

Было замечено, что Россия использует тактику глушения GPS для вмешательства в высоковольтные энергетические подсистемы Украины, многие из которых были уничтожены дронами и ракетами во время войны. Когда эти радиостанции заглушены, операторы сетей сталкиваются с трудностями при оценке убытков и балансировке мощности.

Компания заявила, что подстанции Украины используют GPS для синхронизации времени, и эта технология часто используется в системах промышленного управления из-за ее точности и доступности.

Когда сигналы GPS глушатся, подсистемы электроснабжения не могут синхронизировать время и, следовательно, не могут точно сообщать диспетчерам о состоянии сети. Это может привести к невозможности отследить точное местоположение проблемы, например обрыв линии, замедление ремонтных работ и балансировка подачи электроэнергии в сети во время атаки на подстанцию.

Чем компания помогла Украине

Проблемы синхронизации времени можно решить с помощью атомных часов, которые контролируют высоконадежную резонансную частоту атомов, но это более дорогое решение, особенно для страны, которая почти два года находится в состоянии войны.

В ответ Cisco отправила "Укрэнерго" крупный заказ модифицированного оборудования, предназначенного для обеспечения точного времени, даже когда Россия использует свои радиоглушители.

"Наша команда намеревалась разработать решение с использованием нашей собственной технологии. Используя коммутатор Cisco Industrial Ethernet с его внутренним кварцевым генератором, мы смогли создать новые, улучшенные алгоритмы восстановления тактовой частоты и модифицировали код коммутатора, чтобы обеспечить точную задержку времени, когда GPS был недоступен", - сказал представитель Cisco.

Американская компания помогла Украине бесплатно

Cisco отправила "Укрэнерго" модифицированные версии сетевых коммутаторов серии Industrial Ethernet 5000 после стресс-тестирования оборудования в своей лаборатории в Техасе.

По данным СМИ, стоимость создания и импорта оборудования составляла около 1 миллиона долларов, но Cisco доставила его бесплатно.

Пентагон организовал полеты для доставки посылки в Украину через ВВС США, Министерство энергетики занималось логистикой доставки, а Министерство торговли организовало встречи между американскими техническими экспертами и "Укрэнерго".

Угроза для энергосистемы Украины

Энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут готовить массированные атаки. Некоторые объекты уже получили удары.

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом году.