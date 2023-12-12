Американский самолет F-16 разбился у берегов Южной Кореи

Сообщается, что пилот принял решение катапультироваться после "чрезвычайной ситуацией в полете".

Вскоре после происшествия пилот был спасен в Желтом море южнокорейской береговой охраной и возвращен на авиабазу Кунсан. В ВВС США заявили, что причины инцидента выясняются.

Командир подразделения полковник Мэтью Гетке выразил благодарность береговой охране Южной Кореи за спасение пилота и отметил, что тот находится в хорошем состоянии.

Авиабаза, расположенная в городе Кунсан на западном побережье Южной Кореи, является одной из двух основных авиабаз, используемых американскими военными в стране.

Аварии американских военных самолетов

Напомним, что 30 ноября конвертоплан V-22 Osprey армии США, на борту которого находились шесть человек, упал в море на западе Японии, в результате чего погиб по меньшей мере один член экипажа, состояние остальных неизвестно.

В августе американский Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в рамках военных учений, в результате чего погибли трое американских морских пехотинцев.

Также в мае истребитель F-18 ВВС США разбился при выполнении показательного полета на авиационной базе в Испании. Пилот успел катапультироваться.