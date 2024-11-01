Американский холдинг Nevada Gaming завершил сделку по приобретению украинской Cosmolot

Сделка между Nevada Gaming Holding и Cosmolot стало одной из самых крупных международных инвестиций в сферу азартных игр в Украине.

Как отметили в Nevada Gaming Holding, приобретение Cosmolot дает компании возможность использовать имеющиеся возможности для развития индустрии в Украине и регионе в целом.

Также компания планирует внедрить передовые технологии на платформе и международный опыт. В частности, представители Nevada Gaming Holding сообщили, что в рамках стратегии развития намерены инвестировать в технологическое обновление платформы и повышение уровня безопасности.

В своем комментарии по поводу завершения сделки, генеральный директор Nevada Gaming Holding Арнульф Дамерау отметил, что компания видит большие перспективы для развития рынка азартных игр в Украине.

В 2024 году Spacesiks столкнулся с препятствиями в Украине, но мы увидели возможность. Благодаря поддержке глобальных аудиторских и юридических фирм мы решили все нерешенные проблемы. Во время Мюнхенской конференции по безопасности мы решили полностью приобрести Spacesiks и масштабировать ее ведущую технологическую платформу во всем мире. Эта инвестиция, завершенная на прошлой неделе, является важной вехой для иностранных прямых инвестиций в Украину", - рассказал Дамерау.

Бизнесмен также добавил, что после приобретения и получения гарантий безопасности иностранных инвестиций, он будет способствовать инвестиционным возможностям в Украине и расширять Cosmolot на основные рынки США, Европы и за их пределами.

Cosmolot ожидает IPO в США в 2026 году с прогнозируемой рыночной капитализацией, которая превысит 1 млрд. долларов.

Представители Cosmolot, в свою очередь, подчеркнули, что сделка позволит компании выйти на новый уровень развития благодаря инвестициям и опыту нового владельца.