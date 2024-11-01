RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Американский холдинг Nevada Gaming завершил сделку по приобретению украинской Cosmolot

Фото: холдинг Nevada Gaming завершил сделку по приобретению украинской Cosmolot (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Nevada Gaming Holding LLC, известный американский оператор в индустрии гемблинга, официально сообщил об успешном завершении сделки по приобретению украинской онлайн-гемблинг-платформы Cosmolot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сделка между Nevada Gaming Holding и Cosmolot стало одной из самых крупных международных инвестиций в сферу азартных игр в Украине.

Как отметили в Nevada Gaming Holding, приобретение Cosmolot дает компании возможность использовать имеющиеся возможности для развития индустрии в Украине и регионе в целом.

Также компания планирует внедрить передовые технологии на платформе и международный опыт. В частности, представители Nevada Gaming Holding сообщили, что в рамках стратегии развития намерены инвестировать в технологическое обновление платформы и повышение уровня безопасности.

В своем комментарии по поводу завершения сделки, генеральный директор Nevada Gaming Holding Арнульф Дамерау отметил, что компания видит большие перспективы для развития рынка азартных игр в Украине.

В 2024 году Spacesiks столкнулся с препятствиями в Украине, но мы увидели возможность. Благодаря поддержке глобальных аудиторских и юридических фирм мы решили все нерешенные проблемы. Во время Мюнхенской конференции по безопасности мы решили полностью приобрести Spacesiks и масштабировать ее ведущую технологическую платформу во всем мире. Эта инвестиция, завершенная на прошлой неделе, является важной вехой для иностранных прямых инвестиций в Украину", - рассказал Дамерау.

Бизнесмен также добавил, что после приобретения и получения гарантий безопасности иностранных инвестиций, он будет способствовать инвестиционным возможностям в Украине и расширять Cosmolot на основные рынки США, Европы и за их пределами.

Cosmolot ожидает IPO в США в 2026 году с прогнозируемой рыночной капитализацией, которая превысит 1 млрд. долларов.

Представители Cosmolot, в свою очередь, подчеркнули, что сделка позволит компании выйти на новый уровень развития благодаря инвестициям и опыту нового владельца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инвестиции в Украину