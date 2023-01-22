RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американский генерал побывал в Изюме (фото)

Фото: генерал США Кейт Келлогг в Изюме (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Генерал армии США Кейт Келлогг и делегация американских военных посетили сегодня освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", - рассказал он.

По словам Синегубова, на месте с генералом США удалось обсудить вопрос дальнейшего восстановления Изюма, гуманитарную ситуацию и ситуацию по безопасности в регионе.

"Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше", - добавил глава региона.

Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков