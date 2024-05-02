Американский генерал: ядерные угрозы России - это только угрозы

"Я думаю, что все больше и больше людей осознают, что угрозы России по поводу использования ядерного оружия - это только угрозы. Я не хочу сказать, что это нулевые шансы, потому что у России есть тысячи единиц ядерного оружия, и их явно не беспокоит, сколько людей они убивают, даже своих, но я не вижу для них преимущества в том, чтобы использовать ядерное оружие. И особенно если Россия сама не подвергается прямому нападению со стороны НАТО", - сказал он.

Кроме того, по словам Ходжеса, россияне осознают, что их ядерное оружие наиболее эффективно, когда они на самом деле не используют его, а только угрожают его использованием, потому что видят, как США, Германия, некоторые другие колеблются.

"Мы сами себя сдерживаем, потому что мы озабочены этой эскалацией. Кажется, что мы наконец-то начинаем это проходить. Ключевым будет, когда США и Германия оба наконец-то скажут, что мы хотим, чтобы Украина победила, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию. И тогда, когда у вас есть четко определенный стратегический результат, тогда вы можете иметь гораздо лучшие, более эффективные политические решения", - объяснил свою позицию американский генерал.

Угрозы РФ о применении ядерного оружия

У России имеется крупнейший в мире запас ядерных боеголовок. По данным Reuters, их у Кремля больше 5500 единиц.

В то же время, как в начале марта писал Институт изучения войны, применение Российской Федерацией ядерного оружия в Украине или другой стране мира, маловероятно. По их мнению глава Кремля Владимир Путин лишь "традиционно бряцает ядерной саблей".

При этом несмотря на маловероятность применения РФ ядерки, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер не исключил серьезную угрозу дл национальной безопасности США. Так, по данным разведки, Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.